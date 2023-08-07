Zonguldak’ta taksi, otomobille çarpıştı: 10 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde taksi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta taksi, otomobille çarpıştı: 10 yaralı - 1

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki kavşakta taksinin otomobile çarptığı kazada 10 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak’ta taksi, otomobille çarpıştı: 10 yaralı - 2

Kaza, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Açık Çarşı Kavşağı'nda meydana geldi.

Zonguldak’ta taksi, otomobille çarpıştı: 10 yaralı - 3

İddiaya göre, kavşaktan dönüş yapan Atılgan D.’nin kullandığı 67 ED 030 plakalı otomobile, aynı istikametten gelen Dursun Ege E. yönetimindeki 67 T 5053 plakalı taksi çarptı.

Zonguldak’ta taksi, otomobille çarpıştı: 10 yaralı - 4

Kazada 2 sürücü, 2 taksi yolcusu ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta taksi, otomobille çarpıştı: 10 yaralı - 5

Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Zonguldak’ta taksi, otomobille çarpıştı: 10 yaralı - 6

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta taksi, otomobille çarpıştı: 10 yaralı - 7
Zonguldak’ta taksi, otomobille çarpıştı: 10 yaralı - 8
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