Zonguldak’ta taksi, otomobille çarpıştı: 10 yaralı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde taksi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki kavşakta taksinin otomobile çarptığı kazada 10 kişi yaralandı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki kavşakta taksinin otomobile çarptığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Açık Çarşı Kavşağı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, kavşaktan dönüş yapan Atılgan D.’nin kullandığı 67 ED 030 plakalı otomobile, aynı istikametten gelen Dursun Ege E. yönetimindeki 67 T 5053 plakalı taksi çarptı.
Kazada 2 sürücü, 2 taksi yolcusu ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.