Zonguldak’ta taksiciyi dövüp, 2 bin 900 lirasını çaldılar

İddiaya göre, Alaplı ilçesinde kavgaya karışan Muharrem Aydın ile Suat Satılmış, sabaha karşı Ereğli’den Alaplı Emniyet Müdürlüğü’ne gitmek için taksi çağırdı.

67 T 5003 plakalı taksi sürücüsü Mehmet Oğuz, 2 kişiyi alarak önce emniyete daha sonra Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürdü.