Zonguldak’ta taksiciyi dövüp, 2 bin 900 lirasını çaldılar
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki kişi, çağırdıkları taksi ile daha önce karıştıkları bir kavga nedeniyle emniyete gidip ifade verdi. İfade işleminin ardından kendilerini bekleyen taksiye binip yola çıkan iki kişi, şoför Mehmet Oğuz’u kırsal alana götürüp dövdü. Taksiciye ödedikleri 2 bin 900 lirayı da gasbeden saldırganlar, gözaltına alınıp tutuklandı.
Zonguldak’ta taksiciyi dönüp, 2 bin 900 lirasını gasbeden iki kişi tutuklandı.Olay, 13 Haziran’da Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi Osmantepe mevkisinde meydana geldi.