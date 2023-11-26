Zonguldak’taki fırtınadan son anda kurtuldu

“Herkes sağa sola kaçmış. Bir tek kayık bendim. Çok sertti, yükseldi. Çapanın boşunu aldım, tornistan yaptım ama sen bana sor. Kayık sağa sola kaçıyor rüzgardan durmuyor. Çapa taramıyor, kayalara da 50 kere vurdum kafadan ama maşallah bir şey olmadı.” diyerek yaşadıklarını anlatan Kemal Dere, şöyle devam etti:

“Ellerim, ayaklarım dondu. Hiçbir yeri tutamıyordum. Direksiyonu bile sallayacak halim yoktu, buz tuttum. Oğlan çekti beni, rüzgar da arkadan vurup, karaya doğru yanaştırdı. O zaman attım ben de kendimi, ‘ne olursa olsun’ dedim. Ağımızı hep deniz aldı. Ağları vinçle aldık. Bu fırtınanın balıkçıya çok büyük zararı var.”