Zonguldak’taki fırtınadan son anda kurtuldu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesini geçen pazar günü şiddetli fırtına vurdu. Fırtına nedeniyle bir balıkçı teknesi savruldu. Savrulan teknede mahsur kalan Kemal Dere’yi oğlu kurtardı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, geçen pazar günü şiddetli fırtına etkili oldu.
Fırtınada çok sayıda çatı uçtu, balıkçı tekneleri hasar gördü, 2 gemi karaya oturdu, 1 gemi de battı.O fırtınada teknesini korumaya almak için limana giden Kemal Dere, rüzgar ve dalgaların etkisi ile savrulmaya başladı.