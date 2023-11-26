Zonguldak’taki fırtınadan son anda kurtuldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesini geçen pazar günü şiddetli fırtına vurdu. Fırtına nedeniyle bir balıkçı teknesi savruldu. Savrulan teknede mahsur kalan Kemal Dere’yi oğlu kurtardı.

Zonguldak’taki fırtınadan son anda kurtuldu - 1

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, geçen pazar günü şiddetli fırtına etkili oldu.

Fırtınada çok sayıda çatı uçtu, balıkçı tekneleri hasar gördü, 2 gemi karaya oturdu, 1 gemi de battı.

O fırtınada teknesini korumaya almak için limana giden Kemal Dere, rüzgar ve dalgaların etkisi ile savrulmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak’taki fırtınadan son anda kurtuldu - 2

Karaya gidemeyen balıkçı, oğlu Denizcan Dere’yi aradı ancak telefon çekmediği için sağlıklı iletişim kuramadı.

Babasının yardım istediğini düşünen Denizcan Dere, Bozhane Limanı’ndaki teknesinden ayrılarak babasının yanına gitti.

Baba Dere, imdadına koşan oğluna baş halatını atarak kendisini karaya çekmesini istedi.
Zonguldak’taki fırtınadan son anda kurtuldu - 3

Rüzgar ve dalgaların arasında Denizcan Dere, babasının bulunduğu tekneyi karaya yaklaştırdı.

Babanın karaya doğru atlayıp, oğlunun tuttuğu anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Zonguldak’taki fırtınadan son anda kurtuldu - 4

“Herkes sağa sola kaçmış. Bir tek kayık bendim. Çok sertti, yükseldi. Çapanın boşunu aldım, tornistan yaptım ama sen bana sor. Kayık sağa sola kaçıyor rüzgardan durmuyor. Çapa taramıyor, kayalara da 50 kere vurdum kafadan ama maşallah bir şey olmadı.” diyerek yaşadıklarını anlatan Kemal Dere, şöyle devam etti:

“Ellerim, ayaklarım dondu. Hiçbir yeri tutamıyordum. Direksiyonu bile sallayacak halim yoktu, buz tuttum. Oğlan çekti beni, rüzgar da arkadan vurup, karaya doğru yanaştırdı. O zaman attım ben de kendimi, ‘ne olursa olsun’ dedim. Ağımızı hep deniz aldı. Ağları vinçle aldık. Bu fırtınanın balıkçıya çok büyük zararı var.”
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