Zonguldak’taki keserli cinayette savcı mütalaasını açıkladı
Zonguldak’ta Ali Genç’i başına keserle vurarak öldüren Fikret Canbaz’ın tutuklu yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanığın canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, azmettirici olduğu iddia edilen O.K.’nin ise üzerine atılı suçlardan beraatini talep etti.
Zonguldak’taki keserli cinayette savcı mütalaasını açıkladı.
Olay, 4 Temmuz 2022 günü Çaycuma ilçesine bağlı Temenler köyünde meydana geldi.
Almanya’dan iznini geçirmek için köyüne gelen E.P., evde dedesi Ali Genç’i hareketsiz bulup 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Ali Genç’in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Gözaltına alınan E.P., dedesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.