Zonguldak’taki keserli cinayette savcı mütalaasını açıkladı.

CİNAYET VE ÜÇ SUÇTAN CEZA İSTENDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, O.K. hakkında atılı suçlardan beraatini istedi. Savcı, Fikret Canbaz hakkında canavarca hisle tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, nitelikli hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Öldürülen Ali Genç’in oğlu ve avukatı, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını beklediklerini söyledi. Fikret Canbaz ise savunmasında “Yaptığım için çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı.” dedi.

Duruşma, azmettirici olduğu iddia edilen O.K. ve avukatı gelmediği için karar verilemeyeceği gerekçesiyle ertelendi. Fikret Canbaz’ın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.