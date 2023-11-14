Zonguldak’taki vahşette kan donduran ifadeler | Afgan madenciyi benzin döküp yaktılar
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında fenalaştıktan sonra, ormanda yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani’nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada tutuklanan kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Körnöş’ün kuzeni Ahmet Aydın ile adli kontrol şartıyla serbest kalan diğer şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler ifadelerinde, Nourtani’yi yaktıklarını kabul etti. Kan donduran ayrıntıların yer aldığı ifadelerde, şüpheliler birbirini suçladı.
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında fenalaştıktan sonra, ormanlık alanda yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani’nin ölümüne ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı.
Soruşturmada tutuklanan kaçak maden ocağın sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Körnöş’ün kuzeni Ahmet Aydın ile adli kontrol şartıyla serbest kalan diğer şüphelilerin savcılık ifadelerinde kan donduran ayrıntılar yer aldı.
Şüpheliler Nourtani’nin ocakta vagon ittiği sırada fenalaşarak yere yığıldığını öne sürdü.