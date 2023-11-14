Zonguldak’taki vahşette kan donduran ifadeler | Afgan madenciyi benzin döküp yaktılar

ATEŞE VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Aydın ise Nourtani’yi çakmakla ateşe verdiğini itiraf etti.

Aydın şunları söyledi:

“Nefes aldığını görmedim. A.Ç., ‘Polise haber verelim’ dedi ama Hakan kabul etmedi. Hakan, ‘Benim infazım var. Ocak ve işçiler kaçak. Burada çalıştığı öğrenilecek başımız ağrır. Yapacak bir şey yok, biz bunu yok edelim’ dedi. Ben de ‘Olur mu öyle şey’ dedim.

Hakan ile petrole gidip 5 litre benzin aldık. Hakan, Enver ve ben, bilmediğim bir yere gittik. Bagajdaki ölüyü indirdik. Hakan benden benzini istedi, Afgan’ın üzerine döktü. Bana da ‘Çakmağı çak’ dedi, ben de talimatıyla ateşi yaktım.”