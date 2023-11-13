Zonguldak’taki vahşette 3 tutuklama kararı | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında fenalaşan, ardından işletme sahipleri tarafından bedeni yakılıp ormana atılan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden, ocak sahibi olduğu ileri sürülen Enver Gideroğlu, Hakan Körnüş ile Ahmet Aydın, “nitelikli kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan S.K., E.D. ve A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında yaşanan vahşete ilişkin soruşturma devam ediyor.
Olay, 10 Kasım günü kentteki kaçak maden ocağında yaşandı.Kırat Mahallesi’nde yoldan geçenler, ormanda yanmış bir ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.