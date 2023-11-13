Zonguldak’taki vahşette 3 tutuklama kararı | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında fenalaşan, ardından işletme sahipleri tarafından bedeni yakılıp ormana atılan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden, ocak sahibi olduğu ileri sürülen Enver Gideroğlu, Hakan Körnüş ile Ahmet Aydın, “nitelikli kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan S.K., E.D. ve A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak’taki vahşette 3 tutuklama kararı | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi - 1

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında yaşanan vahşete ilişkin soruşturma devam ediyor.

Olay, 10 Kasım günü kentteki kaçak maden ocağında yaşandı.

Kırat Mahallesi’nde yoldan geçenler, ormanda yanmış bir ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak’taki vahşette 3 tutuklama kararı | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi - 2

Ekipler bölgede delil niteliği taşıyan unsurları topladı, toprak zemindeki ayak izlerini de inceleyip, kalıbını çıkardı.

Benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zonguldak’taki vahşette 3 tutuklama kararı | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi - 3

Cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’ye ait olduğunu belirlendi.

Zonguldak’taki vahşette 3 tutuklama kararı | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi - 4

Otopside Nourtani’nin 9 Kasım’da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Nourtani, 11 Kasım’da toprağa verildi.

Zonguldak’taki vahşette 3 tutuklama kararı | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi - 5

KAÇAK MADEN OCAĞINDA BİLİNCİNİ KAYBEDİP FENALAŞTI

Jandarma ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında Nourtani’nin çalıştığı kaçak maden ocağına gidip burada, işçiler ve ocağın sahipleriyle görüştü.

Jandarma, görgü tanıklarının ifadelerinden Nourtani’nin kaçak ocakta fenalaşarak bilincini kaybettiğini öğrendi.

Zonguldak’taki vahşette 3 tutuklama kararı | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi - 6

Soruşturma kapsamında kaçak maden ocağı sahipleri ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak’taki vahşette 3 tutuklama kararı | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi - 7

“İNFAZIMIZ YANAR” KORKUSUYLA YAKMIŞLAR

Şüphelilerin ifadelerinden daha önce başka bir suçtan ceza aldıkları ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenilen Hakan K. ve Enver G. isimli maden ocağı sahiplerinin, “Ortaya çıkarsa infazımız yanar.” düşüncesiyle Nourtani’nin bedenini yok etmeye karar verdikleri ortaya çıktı.

Nourtani bu sebeple hastaneye götürülmedi. İfadelere göre şüpheliler, Vezir Mohammad Nourtani’yi yakmaya karar verdi. Bu sırada içlerinden biri “Yapmayın, etmeyin. Öyle şey olur mu?” diyerek yanlarından ayrıldı.

Şüphelilerin Gelik beldesinde bir akaryakıt istasyonundan bidonla 5 litre benzin aldıkları kamera kayıtlarından tespit edildi.

Nourtani, daha sonra bir araçla Kırat Mahallesi’ndeki ormana götürülüp burada benzin dökülerek yakıldı.
Zonguldak’taki vahşette 3 tutuklama kararı | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi - 8

“ALKOLLÜYDÜM, NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM”

Gözaltındaki ocak sahiplerinden Hakan K.’nin “Alkollüydüm, ne olduğunu bilmiyorum.” dediği öğrenildi.

Nourtani'nin yakıldığında ölü mü yoksa sağ mı olduğu Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporun sonucuna göre belli olacak.

Ayrıca Vezir Mohammad Nourtani’nin maden ocağında kaza kaynaklı mı yoksa sağlık sorunu sebebiyle mi fenalaştığı da raporun sonucuna göre ortaya çıkacak.

KAÇAK OCAK 6 OCAK’TA KAPATILDI

Bu arada Nourtani’nin çalıştığı kaçak ocağın 6 Kasım’da Türkiye Taşkömürü Kurumu ve jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirilerek kapatıldığı, ancak daha sonra başka yerden giriş açılarak tekrar faal hale alındığı ortaya çıktı. Kaçak ocak, olayın ortaya çıkmasıyla yeniden kapatıldı.

Zonguldak’taki vahşette 3 tutuklama kararı | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi - 9

ADLİYEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye getirildi.

Şüpheliler adliyeye gelmeden önce jandarma komando timleri ile JASAT ekibi, bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Zonguldak’taki vahşette 3 tutuklama kararı | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi - 10

Şüpheliler adliye binasına getirildiği sırada bir şüphelinin yakını “Korkma, korkma rahat ol.” dedi.

İfadeleri alınan 6 kişi hakkında karar akşam saatlerinde çıktı.

Zonguldak’taki vahşette 3 tutuklama kararı | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi - 11

3 TUTUKLAMA KARARI

6 şüpheliden ocak sahibi olduğu ileri sürülen Enver Gideroğlu, Hakan Körnüş ile Ahmet Aydın, “nitelikli kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Gözaltına alınan isimlerden S.K., E.D. ve A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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