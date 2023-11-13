Zonguldak’taki vahşette 6 şüpheli adliyede | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında fenalaşan, ardından işletme sahipleri tarafından bedeni yakılıp ormana atılan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında kaçak maden ocağının işletmecilerinin de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye binasına getirildiği sırada bir şüpheli yakını, “Korkma rahat ol.” diye seslendi.
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında yaşanan vahşete ilişkin soruşturma devam ediyor.
Olay, 10 Kasım günü kentteki kaçak maden ocağında yaşandı.Kırat Mahallesi’nde yoldan geçenler, ormanda yanmış bir ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.