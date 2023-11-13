Zonguldak’taki vahşette 6 şüpheli adliyede | Şüphelilere “Korkma, rahat ol” diye seslendi

“İNFAZIMIZ YANAR” KORKUSUYLA YAKMIŞLAR

Şüphelilerin ifadelerinden daha önce başka bir suçtan ceza aldıkları ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenilen Hakan K. ve Enver G. isimli maden ocağı sahiplerinin, “Ortaya çıkarsa infazımız yanar.” düşüncesiyle Nourtani’nin bedenini yok etmeye karar verdikleri ortaya çıktı.

Nourtani bu sebeple hastaneye götürülmedi. İfadelere göre şüpheliler, Vezir Mohammad Nourtani’yi yakmaya karar verdi. Bu sırada içlerinden biri “Yapmayın, etmeyin. Öyle şey olur mu?” diyerek yanlarından ayrıldı.

Şüphelilerin Gelik beldesinde bir akaryakıt istasyonundan bidonla 5 litre benzin aldıkları kamera kayıtlarından tespit edildi.

Nourtani, daha sonra bir araçla Kırat Mahallesi’ndeki ormana götürülüp burada benzin dökülerek yakıldı.