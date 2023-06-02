Zorla evde tutulan Ugandalı kadın kurtarıldı

Gaziosmanpaşa'da Uganda uyruklu Safına N. birlikte alkol aldığı Servet K. ile tartışmaya başladı. Ugandalı kadın, Servet K.'nın evinin penceresine çıkarak "Anne" diye bağırmaya başladı. Servet K. gözaltına alındı.

Zorla evde tutulan Ugandalı kadın kurtarıldı - 1

Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de iddiaya göre Uganda uyruklu Safına N.(43) bir gün önce tanıştığı Servet K.(48) ile arkadaş oldu. Safına N. ve Servet K. dışarıda bir süre alkol aldıktan sonra Servet K.'nin Yenimahalle'deki evine geldi. Safına N. ile Servet K. evde alkol almaya devam etti. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı.

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Zorla evde tutulan Ugandalı kadın kurtarıldı - 2

Tartışmanın ardından Servet K., kadının evden çıkmasını izin vermedi.  Safına N. birinci kattaki dairenin penceresine çıkarak 'Anne' diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar sesleri duyarak durumu polise bildirdi. Bu sırada Servet K. pencerede bağırmaya devam eden Safına N.'yi  içeri çekti.

Zorla evde tutulan Ugandalı kadın kurtarıldı - 3

SERVET K. SİLAHIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Safına N.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveniyle ekipler Safına N.'nin bulunduğu pencereye yaklaşarak itfaiye aracının sepetiyle kadını kurtardı. O sırada polis ekipleri de dairenin kapısını kırarak içeri girdi.

Zorla evde tutulan Ugandalı kadın kurtarıldı - 4

Servet K. yanında bulundurduğu bir adet tabanca ile gözaltına alındı. Safına N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli Servet K.'nin İlçe Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Zorla evde tutulan Ugandalı kadın kurtarıldı - 5

PENCEREDEN "ANNE" DİYE BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Safına N.'nin pencereden "Anne" diye bağırdığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu tarafından görüntülendi. Görüntülerde Safına N.'nin dairenin penceresinden sarkarak bağırdığı görülüyor.

Zorla evde tutulan Ugandalı kadın kurtarıldı - 6

İtfaiye ekiplerinin ise merdiven yardımıyla Safına N.'nin bulunduğu daire yaklaşarak kadını kurtardığı anlar ile polis ekiplerinin şüpheli Servet K.'yı gözaltına aldıktan sonra apartmandan çıkardığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıyor.

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