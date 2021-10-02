Zorla mama aldıran 'dilenci kedi'

Kadıköy'de bir markette müşterilere zorla mama aldıran 'Dilenci kedi' sosyal medyada gündem oldu. Mağaza müdürü, günde 10 öğün yiyen kedinin müşterilere mama aldırmak için bir ayağını kaldırıp topal taklidi ve baygınlık geçirme numarası yaptığını söyledi.

DHA 02.10.2021 - 17:30

Zorla mama aldıran 'dilenci kedi' - 1
Kadıköy'de bulunan bir markette, çalışanların 'Nokta' ismini verdikleri kedi, mama reyonunun önünde bir an olsun ayrılmıyor. Mağazaya gelen müşterilere acı acı miyavlayarak kendisini acındıran 'Nokta' kedi kendisine zorla yaş mama aldırıyor.
Zorla mama aldıran 'dilenci kedi' - 2

KEDİYİ GÖRMEK İÇİN GELİYORLAR

Mama aldırmak için bir patisini kaldırarak sakat taklidi de yapan kedi, videolarının sosyal medyada paylaşılması üzerine 'dilenci kedi' adıyla fenomen haline geldi. Sırf kediyi görmek için mağazaya her gün onlarca müşteri geliyor.

Zorla mama aldıran 'dilenci kedi' - 3

Çektiği videoyu sosyal medya hesabına atmasıyla bir anda yorum yağmuruna tutulduğunu söyleyen Ozan Göksu, " Ben de aslında Nokta'nın bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum. Benim videoyu paylaşmamla 'Nokta hepimize öyle yapıyor ben de düştüm tuzağına' falan diye çok fazla yorum aldım" dedi.

Zorla mama aldıran 'dilenci kedi' - 4

"PATİSİNİ KALDIRARAK SAKAT TAKLİDİ YAPIYOR"

Kedinin bunu bir alışkanlık haline getirdiğini öğrenen Göksu, "Yaptığı tek şey mama reyonunun önünde beklemek değilmiş onu da öğrendim. Bazen bir patisini kaldırarak sakat taklidi yapıyormuş, bazen de açlıktan ölüyor numarası yapıyor. Bağırıyor, miyavlıyor ama artık 10 öğün yiyormuş. Mağaza çalışanları da kızıyor artık fazla vermeyin diye. Dışarısı mama dolu yine de buradan mama aldırıyor bunu bir alışkanlık haline getirmiş. Sadece bana yaptığı bir şey değilmiş, bu gelen her müşteriye yapıyormuş" dedi.
Zorla mama aldıran 'dilenci kedi' - 5

"İKİ MİYAV BİR MAMA"

Mağaza müdürü Ayfer Küçük ise, "Bu mağazada çalışıyorum. Ben geleli 2 ay oldu ama Nokta burada benden daha eski bir personel,  2 yıldır burada çalışıyor. Mama reyonunu keşfediyor. O gün bugündür de kendisi geliyor buraya. Onun için iki miyav bir mama ediyor. Hepimizi kandırabiliyor. Biz de alıyoruz, müşterilerimiz de alıyor herkese mama aldırıyor. Gerekirse topallar, baygın yatıyormuş gibi yapar. Günlük ona kalsa 15-20 tane mama aldırır ama biz aldırmıyoruz. Çünkü onun kuru mama da yemesi gerekiyor" diye konuştu.

Zorla mama aldıran 'dilenci kedi' - 6

"SIRF ONU GÖRMEK İÇİN BURAYA GELDİK"

Sırf 'Nokta' isimli kediyi görmek için mağazaya gelen müşterilerden Can Arkın, " Sosyal medyada gördük arkadaşımızı. Biraz eğitilmiş galiba ya da kendisi de öğrenmiş olabilir. Bize de bir denedi ama sanırım tok, fazla yüz vermedi. Herkese de mama aldırıyormuş.  Zaten rafı da görseniz boş kalmış, hepsini yemiş afiyet olsun. Sırf onu görmek için buraya geldik "dedi. 

Zorla mama aldıran 'dilenci kedi' - 7
Zorla mama aldıran 'dilenci kedi' - 8
Zorla mama aldıran 'dilenci kedi' - 9
Zorla mama aldıran 'dilenci kedi' - 10
Zorla mama aldıran 'dilenci kedi' - 11

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