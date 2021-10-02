Zorla mama aldıran 'dilenci kedi'

DHA 02.10.2021 - 17:30
Mama aldırmak için bir patisini kaldırarak sakat taklidi de yapan kedi, videolarının sosyal medyada paylaşılması üzerine 'dilenci kedi' adıyla fenomen haline geldi. Sırf kediyi görmek için mağazaya her gün onlarca müşteri geliyor.
Çektiği videoyu sosyal medya hesabına atmasıyla bir anda yorum yağmuruna tutulduğunu söyleyen Ozan Göksu, " Ben de aslında Nokta'nın bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum. Benim videoyu paylaşmamla 'Nokta hepimize öyle yapıyor ben de düştüm tuzağına' falan diye çok fazla yorum aldım" dedi.
Mağaza müdürü Ayfer Küçük ise, "Bu mağazada çalışıyorum. Ben geleli 2 ay oldu ama Nokta burada benden daha eski bir personel, 2 yıldır burada çalışıyor. Mama reyonunu keşfediyor. O gün bugündür de kendisi geliyor buraya. Onun için iki miyav bir mama ediyor. Hepimizi kandırabiliyor. Biz de alıyoruz, müşterilerimiz de alıyor herkese mama aldırıyor. Gerekirse topallar, baygın yatıyormuş gibi yapar. Günlük ona kalsa 15-20 tane mama aldırır ama biz aldırmıyoruz. Çünkü onun kuru mama da yemesi gerekiyor" diye konuştu.
Sırf 'Nokta' isimli kediyi görmek için mağazaya gelen müşterilerden Can Arkın, " Sosyal medyada gördük arkadaşımızı. Biraz eğitilmiş galiba ya da kendisi de öğrenmiş olabilir. Bize de bir denedi ama sanırım tok, fazla yüz vermedi. Herkese de mama aldırıyormuş. Zaten rafı da görseniz boş kalmış, hepsini yemiş afiyet olsun. Sırf onu görmek için buraya geldik "dedi.