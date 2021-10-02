Zorla mama aldıran 'dilenci kedi'

"İKİ MİYAV BİR MAMA"

Mağaza müdürü Ayfer Küçük ise, "Bu mağazada çalışıyorum. Ben geleli 2 ay oldu ama Nokta burada benden daha eski bir personel, 2 yıldır burada çalışıyor. Mama reyonunu keşfediyor. O gün bugündür de kendisi geliyor buraya. Onun için iki miyav bir mama ediyor. Hepimizi kandırabiliyor. Biz de alıyoruz, müşterilerimiz de alıyor herkese mama aldırıyor. Gerekirse topallar, baygın yatıyormuş gibi yapar. Günlük ona kalsa 15-20 tane mama aldırır ama biz aldırmıyoruz. Çünkü onun kuru mama da yemesi gerekiyor" diye konuştu.