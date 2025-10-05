Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Yeni tarihler belli oldu

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri, zorunlu kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan son düzenlemeyle birlikte, şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu için tarihler değişti. Artık sürücüler 4 ay yerine 5 ay boyunca uygulamaya uymak zorunda kalacak. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

Zorunlu kış lastiği uygulaması için tarih araştırmaları başladı. Her yıl kış döneminde sürücülerin ve yolcuların daha güvenli bir şekilde seyahat etmesi için uygulamaya konulan kış lastiği uygulaması, bu yıl 1 daha uzun sürecek. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, her yıl 1 Aralık – 1 Nisan arasında yapılıyor ve 4 ay sürüyordu. Yeni düzenleme ile bu zorunluluk süresi 5 aya çıkarıldı.

Buna göre; Zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Uygulama, 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Böylece geçtiğimiz yıllara göre uygulama süresi bir ay uzatılmış olacak.

CEZASI NE KADAR?

Kamyon, çekici, otobüs gibi araç tiplerinde dingildeki tüm lastiklerin zorunlu kış lastiği uygulamasına uyması gerekiyor.

Kurala uymayan araçlara ise 5.856 TL ceza kesilecek.

