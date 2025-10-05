Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Yeni tarihler belli oldu

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, her yıl 1 Aralık – 1 Nisan arasında yapılıyor ve 4 ay sürüyordu. Yeni düzenleme ile bu zorunluluk süresi 5 aya çıkarıldı.



Buna göre; Zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Uygulama, 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.



Böylece geçtiğimiz yıllara göre uygulama süresi bir ay uzatılmış olacak.