Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ve zorunu olan araçlar

Kış lastiği uygulaması, her sene belirli tarihler arasında zorunlu olarak başlatılıyor. Bazı araçlar için zorunluluk olsa sa şahsi araçların da kullanması tavsiye ediliyor. 2025-2026 yılı için kış lastiği takma süreci öne çekildi. Her sene 1 Aralık'ta süreç başlıyordu. İşte, kış lastiği takmama cezası ve uygulaması zorunlu araçlar...

Ticari araçlara yönelik hayata geçirilen kış lastiği zorunluluğu, trafikte sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik akışını sekteye uğratmamak için önemlidir. Kış lastiği kullanımına dair denetimler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personeliyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve belediye ekiplerince yapılır. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ticari araçlarda kış lastiği takma uygulaması daha önce 1 Aralık'ta başlıyordu. Ancak alınan kara gereği kış lastiği takma süreci 15 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan'da son bulacak.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI

Karara uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası kesilecek. Denetimler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile EmniyetGenel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınınsınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılacak.

Uygulama kapsamındaki araçlar; otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet gibi ticari araçlar. Öte yandan şahsi araç kullanıcılarının da kış lastiği takması önerilir.

KIŞ LASTİĞİ NASIL OLMALI?

Araç kullanıcılarının lastiği kış lastiği olup olmadığını anlayabilmesi için; lastik yanaklarında M+S işareti ya da bu işaretle beraber kar tanesi işareti yer almalı. Bazı durumlarda sadece kar tanesi veya üç dağ zirvesi bulunur.

Kış lastiklerinin daha derin diş yapısı, geniş olukları bulunur. Ayrıca ince kesikler sayesinde kar ve buz üzerinde olağanüstü bir yol tutuşu sağlar. Kış lastiklerinde kullanılan kauçuk malzeme, soğuk havalarda esnekliğini koruyarak zemine daha iyi uyum sağlar.

