Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ve zorunu olan araçlar
Kış lastiği uygulaması, her sene belirli tarihler arasında zorunlu olarak başlatılıyor. Bazı araçlar için zorunluluk olsa sa şahsi araçların da kullanması tavsiye ediliyor. 2025-2026 yılı için kış lastiği takma süreci öne çekildi. Her sene 1 Aralık'ta süreç başlıyordu. İşte, kış lastiği takmama cezası ve uygulaması zorunlu araçlar...
Ticari araçlara yönelik hayata geçirilen kış lastiği zorunluluğu, trafikte sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik akışını sekteye uğratmamak için önemlidir. Kış lastiği kullanımına dair denetimler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personeliyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve belediye ekiplerince yapılır. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?