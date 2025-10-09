Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ve zorunu olan araçlar

KIŞ LASTİĞİ NASIL OLMALI?

Araç kullanıcılarının lastiği kış lastiği olup olmadığını anlayabilmesi için; lastik yanaklarında M+S işareti ya da bu işaretle beraber kar tanesi işareti yer almalı. Bazı durumlarda sadece kar tanesi veya üç dağ zirvesi bulunur.



Kış lastiklerinin daha derin diş yapısı, geniş olukları bulunur. Ayrıca ince kesikler sayesinde kar ve buz üzerinde olağanüstü bir yol tutuşu sağlar. Kış lastiklerinde kullanılan kauçuk malzeme, soğuk havalarda esnekliğini koruyarak zemine daha iyi uyum sağlar.