Züccaciye dükkanı açılışında 'indirim' izdihamı

Kadınların bir an önce içeri girme isteği, izdihama neden oldu.

İçeride ve dışarda izdiham nedeniyle iş yeri sahipleri, polisten yardım istedi. Bunun üzerine dükkan önüne polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yola taşmaları nedeniyle trafiği de aksatan kalabalığın dağılmasını sağlarken, iş yeri sahipleri de kadınlara sadece bugün değil her gün ucuz ürün satacaklarını söyledi.