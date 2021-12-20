Zürafa Sokak, Kültür ve Sanat merkezi olarak hizmet verecek

Haberler - DHA 20.12.2021 - 14:43
Beyoğlu’nun tarihi semti Karaköy’deki Zürafa Sokak’ın dönüşümüne ilişkin Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında konuşan Yıldız “Pandemi nedeniyle iki yıldır kapalı olan ve genel evin bulunduğu Zürafa Sokak’taki evleri bugün itibariyle Kültür Sanat Merkezi haline getireceğiz. Zürafa Sokak, Alageyik Sokak ve Kadem Sokak eski fonksiyonundan arındırılarak Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek” dedi.
Beyoğlu’nun tarihten bugüne farklı kültürlerin merkezi olduğunu söyleyen Başkan Yıldız, şunları söyledi: “Bu proje hayata geçirdiğimiz en önemli çalışmalardan biri olacak. Bu sokaklar bundan sonra genel evlerin değil, Kültür Sanat Merkezi’nin önemli noktalarından olacak.”
Gelişen dünyayla Zürafa Sokak’ın daha modern daha çağdaş bir şekilde dünyaya hitap edeceğini belirten Yıldız, "Gönül arzu eder ki en kısa sürede bu sokak istediğimiz seviyeye gelsin. Biz sokağa fonksiyon yüklüyoruz. Herhangi oluşmuş bir proje yok. Kamulaştırma söz konusu değil. Buranın dönüşümü tamamen hak sahiplerinin sorumluluğunda” diye konuştu.