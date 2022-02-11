Zürafa Sokak'ın kültürel dönüşümü için ilk fiziki adım atıldı

Yıkım sürecinin çok kolay olmayacağını aktaran Yıldız, "Belediye dönüşümde düzenleyici rolünü yerine getiriyor. Bizim ön görümüz buranın bir Kültür ve Sanat Sokağı haline dönüştürülmesidir. Hak sahipleri malları üzerinde dişlediği gibi tasarrufta bulunacaklardır. Dar sokak oldukları için büyük iş makinalarının buraya girmese kolay olmayacak" diye konuştu.