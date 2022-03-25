Avrupa ülkelerinin Rusya'ya doğalgaz ödemelerini ruble ile yapmasına 4 gün kaldı: Enerji piyasaları nasıl etkilenecek?

Diğer taraftan, Rusya’nın Asya’daki en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatçısı (LNG) olan Japonya, ruble değişiminin nasıl çalışacağının belirsiz olduğunu söyledi. Ülkenin en büyük iki doğalgaz tedarikçisi olan Tokyo Gas ve Osaka Gas, Almanya'nın VNG'si ve diğer Avrupalı ​​Rus boru hattı gazı alıcılarının açıklamalarını yineleyerek, ruble gereksinimiyle ilgili ayrıntıları incelediklerini aktardı.



Asya'nın üçüncü en büyük Rus LNG ithalatçısı olan Güney Kore ise ülkenin Finansal Hizmetler Komisyonu'nun ticareti kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapacağını söylemesiyle ithalatı sürdürmeyi umduğunu açıkladı.