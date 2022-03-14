Batı'nın yaptırımları Rus halkını nasıl etkiledi? Gıda fiyatları iki katına çıktı, Türkiye'de tatil yüzde 30 pahalılaştı

Rusya’da şeker ve tahıl fiyatları Şubat ayında bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 20 daha yükseldi. Rus devlet haber ajansı Tass, bazı perakendecilerin bazı temel ürünlerdeki fiyat artışlarını yüzde 5 ile sınırlamayı kabul ettiğini duyurdu. Bazı marketler ise müşterilerin satın alabileceği un, şeker ve yağ gibi temel gıdaların miktarını kısıtlıyor.

Daria, bu duruma karşı stok yaptığını belirterek, "4 kilo kahve, 4 litre ayçiçek yağı, 4 litre zeytinyağı aldık. Ayrıca yüksek tansiyon için üç aylık bir ilaç siparişi verdik “ dedi.