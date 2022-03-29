Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor

HASAR GÖREN YAPILARIN TADİLATINI YAPIYORLAR

Zarar gören bir kreşi tamir ettiklerini belirten Vitaliy Laskajovski ise burada gönüllü olarak çalıştıklarını anlattı.

Saldırı nedeniyle kreşin cam, pencere, kapı, çatı ve diğer bölümlerinin ciddi hasar gördüğü bilgisini paylaşan Laskajovski, "Kendi inşaat ekibimle beraber bu hasarları düzeltmeye çalışıyoruz. Tadilat yaptık. Çatıyı tamir ettik. Biz bunu Kiev'in her yerinde (bombalanan yerler için) yapıyoruz." diye konuştu.