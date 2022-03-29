    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor

Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırıları tehlikesinin sürmesine rağmen halk yıkılan evlerini düzeltmeye ve eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 07:44 | Son Güncelleme : 29.03.2022 - 07:46

Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 1

Kiev sakini Pavel (69), kentin Vinogdar semtinde 18 Mart'ta Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısı sonucu yıkılan evinde hasar görmeyen eşyalarını toplamaya çalışıyor.

Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 2

Evde televizyon izlediği sırada apartmanın önüne füze düştüğünü aktaran Pavel, "O gün yeni haberleri izlemek için televizyon açmıştım, programları izliyordum. Tam o anda füze düştü, karanlık oldu. Soğuk bir havaydı. Karşımda kardeşim yatakta yatıyordu. Ona hayatta kalıp kalmadığını sordum, o hafif yaralanmıştı" şeklinde konuştu.

Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 3

Pavel, evinin yaşanmaz hale geldiğini ancak sağlam eşyaları toplamak için döndüğünü söyledi.

Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 4

HASAR GÖREN YAPILARIN TADİLATINI YAPIYORLAR

Zarar gören bir kreşi tamir ettiklerini belirten Vitaliy Laskajovski ise burada gönüllü olarak çalıştıklarını anlattı.

Saldırı nedeniyle kreşin cam, pencere, kapı, çatı ve diğer bölümlerinin ciddi hasar gördüğü bilgisini paylaşan Laskajovski, "Kendi inşaat ekibimle beraber bu hasarları düzeltmeye çalışıyoruz. Tadilat yaptık. Çatıyı tamir ettik. Biz bunu Kiev'in her yerinde (bombalanan yerler için) yapıyoruz." diye konuştu.

Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 5

Laskajovski, inşaat malzemelerini de kendi imkanlarıyla aldıklarını belirterek, "İnsanlara kendi imkanlarımızla elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kiev'in çeşitli semtlerinde birçok insanın, hava saldırıları sonucu yıkılan veya hasar gören apartman dairelerine gelip eşyalarını almaya çalıştıkları görülüyor.

Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 6
Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 7
Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 8
Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 9
Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 10
Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 11
Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 12
Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 13
Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 14
Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 15
Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 16
Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 17
Bombardıman altındaki Kiev'de yaralar sarılmaya çalışılıyor - 18

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER