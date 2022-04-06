"Buça Kasabı" Yarbay Azatbek Omurbekov: Yüzlerce sivilin ölümünü emretmekle suçlandı

Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki (UCM) müfettişler Omurbekov'un adamları tarafından gerçekleştirilen zulümlere dair kanıtlar bulursa, savcı UCM yargıçlarından bireyleri Lahey'de yargılanmak üzere tutuklama emri çıkarmalarını isteyecek. Ancak, mahkemenin kendi polisi yoktur, bu nedenle şüphelileri tutuklamak için devletlere güvenir. Rusya mahkemenin bir üyesi olmadığı için Putin hiçbir şüpheliyi iade etmeyecek. Başka bir ülkeye seyahat eden savaş suçlarından şüphelenilen kişiler tutuklanabilir.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yı Ukrayna'da 'soykırım' yapmakla suçladıktan, Moskova ordusunu DAEŞ terör örgütüyle karşılaştırdıktan ve Putin'in Güvenlik Konseyi'ne yaptığı bir video konuşmasında yaptığı iddia edilen vahşet nedeniyle adalete teslim edilmesini talep ettikten sonra Birleşmiş Milletler’i (BM) şoke etti.