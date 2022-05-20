Buça'da infaza adım adım: Rus askerleri tarafından öldürülen Ukraynalı sivillerin son anları ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 20.05.2022 - 16:08
Ukrayna'nın Buça kentinden gelen yeni görüntüler, bir grup Ukraynalı esirin idam edilmeden birkaç dakika önce Rus birlikleri tarafından silah zoruyla yürütüldüğünü gösterdi.
The New York Times (NYT) tarafından elde edilen ve doğrulanan videolar, 4 Mart'ta bir güvenlik kamerası ve olaya tanık olan bir sivil tarafından kaydedildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, dokuz Ukraynalı adamdan oluşan bir grubun kamburlaştığı, önlerindeki kişinin pantolonunu tuttuğu ve bazılarının elleri başlarının üzerinde olduğu, tek sıra halinde karşıdan karşıya geçtiği görülüyor. Grubun önünde ve arkasında, hattı yönlendiren silahlı iki Rus askeri görülüyor.
NYT’ye konuşan 8 tanık, ,esirlerin bir ofis binasının arkasına götürüldüğünü, silah seslerinin duyulduğunu ve grubun tekrar ortaya çıkmadığını söyledi.
Bununla birlikte, Amerikan gazetesi tarafınfan elde edilen ek drone görüntüleri, tanık ifadelerini doğruladı ve grupların cesetlerini bir ofis binasının yanında Rus askerleri üzerlerinde dururken gösterdi. Aynı zamanda, videolardaki görünüşte idam edilmiş adamlardan oluşan bir grubun cesedi, 3 Nisan'da çekilen başka bir fotoğrafta da görüldü.
Diğer taraftan Rus kuvvetleri, işgalin Şubat ayında başlamasından birkaç gün sonra şiddetli çatışmalardan sonra Kiev'in 30km kuzeybatısındaki Buça'yı ele geçirdi. Mart ayının sonunda kendilerine geri çekilme emri verildi ve sonraki günlerde katledildiği anlaşılan yüzlerce kişinin cesetlerinin bulunduğu toplu mezarlar ortaya çıktı.
Rusya, Ukrayna hükümetinin iddialarının "yanlış" olduğunu belirterek Rusya’nın suçlarını reddetti.
Kremlin Sözcüsü Peskov görüntülere güvenilmemesi gerektiğini öne sürerek, "Savunma Bakanlığımızın uzmanları, görüntülerin sahte olduğuna dair belirtileri tespit etti." şeklinde konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Buça'daki görüntülerin Batı ve Ukrayna tarafından sahnelendiğini öne sürdü.
Buça'da yaşananları "provokasyon" olarak tanımlayan Lavrov, "Bunun gibi provokasyonlar uluslararası güvenliği doğrudan tehdit ediyor" dedi. Rus bakan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını yürüten İngiltere'ye de "sorumluluklarını yerine getirme" çağrısında bulundu. İngiltere, Rusya'nın Güvenlik Kurulunu "Buça konusunda" acil toplantıya çağırma talebini reddetmişti.