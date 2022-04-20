Buça'daki çok sayıda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor

Tırlarda, Buça, İrpin, Borodyanka ve Gostomel'de Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen ve çatışmalar nedeniyle korku ve açlıktan öldüğü tahmin edilen sivillerin cesetleri bulunuyor.



Cesetler sırasıyla kimlik tespiti için çıkarılarak morga alınıyor.