Buça'daki çok sayıda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor

Sivillere yönelik katliam iddialarıyla dünya gündemine giren Buça'daki toplu mezar, sokak ve evlerde ölü bulunanların cesetleri, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin araştırılması için şehirdeki morgda bekliyor.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 15:24 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 15:28

Buça'daki çok sayıda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor - 1

Üzerinde soğuk hava deposu bulunan 3 adet tır, Buça'nın merkezindeki adli tıp kurumuna ait ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü morgun çevresinde bekliyor.

Buça'daki çok sayıda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor - 2

Tırlarda, Buça, İrpin, Borodyanka ve Gostomel'de Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen ve çatışmalar nedeniyle korku ve açlıktan öldüğü tahmin edilen sivillerin cesetleri bulunuyor.

Cesetler sırasıyla kimlik tespiti için çıkarılarak morga alınıyor.

Buça'daki çok sayıda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor - 3

Morgun karşısında bekleyen ve güvenlik gerekçesiyle soyadını vermek istemeyen yaşlı kadın Nina,  Buça'daki çatışmalar sırasında stresten kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oğlunun otopsi sonuçlarını beklediğini söyledi.

Buça'daki çok sayıda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor - 4

HERKESE ATEŞ AÇTILAR

Nina, yaklaşık bir ay önce Rus askerlerinin şehirden ayrılmak isteyen sivillere yönelik yoğun ateş açtıklarını belirterek "Demir yolu istasyonunun çevresinde herkese ateş açıyorlardı.

Buça'daki çok sayıda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor - 5

Hatta köpekleri öldürüp içme suyu kuyularına attılar insanlar su içmesin diye" dedi.

Buça'daki çok sayıda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor - 6

Öte yandan, kimlik tespit ve ölüm nedeni araştırmaları tamamlanan cesetler, Buça ve diğer kentlerdeki şehir mezarlarında defnediliyor.

Buça'daki çok sayıda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor - 7
Buça'daki çok sayıda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor - 8
Buça'daki çok sayıda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor - 9
Buça'daki çok sayıda sivilin cesedi kimlik tespiti için morgda bekletiliyor - 10

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