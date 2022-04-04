Buça'daki sivil katliamının uydu görüntüleri yayınlandı

Haberler - ntv.com.tr 04.04.2022 - 17:13 | Son Güncelleme : 04.04.2022 - 17:20
Uydu görüntüleri, Ukrayna'nın Buça kentinde Rus birliklerinin geri çekildiği bölgelerde sivillere ait toplu mezarların bulunduğu 14 metrelik hendek ortaya çıkardı. Başkent Kiev'in 25 km kuzeybatısındaki şehre giren Ukraynalı askerler, sokakta en az 20 ceset buldu.
Bununla birlikte, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin sözcüsü Sergey Nikiforov, toplu mezarların "saf vahşeti"ni kınayarak, “Sivillerle dolu toplu mezarlar bulduk. Elleri ve ayakları bağlı, başlarının arkasında kurşun delikleri olan insanlar bulduk. Açıkça sivillerdi ve idam edildiler. Sanki biri suçlarını saklamaya çalışıyormuş gibi yarı yanmış cesetler bulduk, ama aslında bunu düzgün bir şekilde yapmak için yeterli zamanları yoktu” diye konuştu.
ABD’li teknoloji şirketi Maxar'dan alınan görüntüler, ilk toplu mezar kazılarının 10 Mart'ta St. Andrew Kilisesi ve Pyervozvannoho All Saints arazisinde yapıldığını gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada, 31 Mart'ta çekilen uydu görüntülerinin, kilisenin yakınındaki bölgenin güneybatı kesiminde yaklaşık 14 metre uzunluğunda bir hendekle birlikte mezar yerini gösterdiği belirtildi.
Ancak Rusya, Ukrayna hükümetinin iddialarının "yanlış" olduğunu belirterek Rusya’nın suçlarını reddetti.
Kremlin Sözcüsü Peskov görüntülere güvenilmemesi gerektiğini öne sürerek, "Savunma Bakanlığımızın uzmanları, görüntülerin sahte olduğuna dair belirtileri tespit etti." şeklinde konuştu.
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Buça'daki görüntülerin Batı ve Ukrayna tarafından sahnelendiğini öne sürdü.
Buça'da yaşananları "provokasyon" olarak tanımlayan Lavrov, "Bunun gibi provokasyonlar uluslararası güvenliği doğrudan tehdit ediyor" dedi. Rus bakan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını yürüten İngiltere'ye de "sorumluluklarını yerine getirme" çağrısında bulundu. İngiltere, Rusya'nın Güvenlik Kurulunu "Buça konusunda" acil toplantıya çağırma talebini reddetmişti.
Rus devlet haber ajansı TASS ise Ukrayna kuvvetlerinin Rus güçlerinin geri çekilmesinin ardından Buça'ya topçu ateşi açtığını iddia etti.
Öte yandan, Ukrayna güçleri, Rusya'nın saldırılarını 24 Şubat'ta başlatmasından bu yana ilk kez Kiev çevresindeki tüm alanları geri aldı. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın bu hafta bölgeden geri çekilmesinden bu yana askerlerin Kiev çevresindeki 30'dan fazla kasaba ve köyü geri aldığını duyurdu.