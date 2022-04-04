Buça'daki sivil katliamının uydu görüntüleri yayınlandı

Bununla birlikte, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin sözcüsü Sergey Nikiforov, toplu mezarların "saf vahşeti"ni kınayarak, “Sivillerle dolu toplu mezarlar bulduk. Elleri ve ayakları bağlı, başlarının arkasında kurşun delikleri olan insanlar bulduk. Açıkça sivillerdi ve idam edildiler. Sanki biri suçlarını saklamaya çalışıyormuş gibi yarı yanmış cesetler bulduk, ama aslında bunu düzgün bir şekilde yapmak için yeterli zamanları yoktu” diye konuştu.