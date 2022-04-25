Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 61. gününde devam ederken, Buça'da yüzlerce sivilin öldürüldüğü katliama ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Adli tıp doktorları, sivillerin Rus topçuları tarafından ateşlenen mermilerden çıkan küçük çivilerle öldürüldüğünü açıkladı. Uzmanlar, fléchette adı verilen bu silahların 1. Dünya Savaşı'nda yaygın olarak kullanıldığını, miğferleri bile delebilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 25.04.2022 - 14:51 | Son Güncelleme : 25.04.2022 - 15:54

Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte - 1

Rus kuvvetlerinin, vahşet yapmakla suçlandığı Kiev'in kuzeyindeki bölgedeki toplu mezarlarda bulunan cesetler üzerinde otopsi yapan patologlar ve adli tıp uzmanları, insanların kafalarına ve göğüslerine gömülü küçük metal çiviler bulduklarını söyledi.

Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte - 2

The Guardian gazetesine konuşan Ukraynalı adli tıp doktoru Vladyslav Pirovskyi, “Erkeklerin ve kadınların vücutlarında  çok ince, çivi benzeri nesneler bulduk. Vücutta bunları ilk bakışta görmek çok ince olduklarından çok zor. Bu tür cesetlerin çoğu Buça-Irpin bölgesinden geliyor” dedi.

Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte - 3

Thr Guardian tarafından görülen cesetlerde bulunan metal okların resimlerini inceleyen bağımsız silah uzmanları, bunların 1. Dünya Savaşı  sırasında yaygın olarak kullanılan bir anti-personel silah olan fléchette olduğunu doğruladı. Bu küçük metal çiviler, tank veya sahada kullanılan silahların  mermilerinde bulunuyor. Uzmanlar, her mermi kabunun azami olarak 8 bin fléchette içerdiğini söyledi. 

Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte - 4

İKİNCİ BİR YARAYA NEDEN OLUYORLAR

Diğer taraftan, tipik olarak  3 cm ile 4 cm arasında uzunlukta olan fléchette'lerin kabuktan ayrılmalarının ardından, yaklaşık 300 m genişliğinde ve 100 m uzunluğunda konik bir kemer halinde dağıldığı aktarıldı.  Bunların bir kurbanın vücuduna çarptığında, okun dört kanattan oluşan arka kısmının genellikle kırılarak ikinci bir yaraya neden olduğu açıkladı.

Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte - 5

Buça’daki bazı görgü tanıklarına göre, Mart ayının sonunda Rus kuvvetleri bölgeden çekilmeden birkaç gün önce Rus topçuları tarafından fléchette mermileri ateşlendi.

Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte - 6

Buça'da ikamet eden Svitlana Chmut, Washington Post'a arabasına çivilenmiş birkaç tane fléchette bulduğunu söyledi.

Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte - 7

Öte yandan, İnsan hakları grupları uzun zamandır fléchette mermilerinin yasaklanmasını talep etse de, mühimmat uluslararası hukuka göre yasaklanmış değil. Ancak, yoğun nüfuslu sivil alanlarda ölümcül silahların kullanılması insan hakları hukukun ihlali olarak kabul ediliyor.

Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte - 8

Buça'da bulunan fléchette'lerin fotoğraflarını inceleyen İngiltere merkezli Fenix ​​Insight grubunda bir silah uzmanı olan Neil Gibson'a göre, metal dartlar Rus topçusu tarafından kullanılan 122 mm'lik 3Sh1 top mermisinden geldi.

Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte - 9

Gibson, Twitter'da "Bir başka nadir görülen bir  mermi. Bu sefer ABD'deki 'Arı Kovanı' serisi Anti-personel (APERS) mermilerinin Rus muadili… Gerçek bir şarapnel mermisi gibi çalışıyor" yorumunu yaptı.

Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte - 10

MİĞFERLERİ DELİYORDU

Bunun yanı sıra fléchette’ler  1. Dünya Savaşı’ndan beri piyadelere saldırmak için balistik silahlar olarak kullanıldı. O zamanlar yeni olan uçaklar tarafından atılan bu  ölümcül metal çiviler miğferleri delebiliyordu.  İkinci Dünya Savaşı sırasında yaygın olarak kullanılmadılar, ancak ABD'nin  fléchette’lerin farklı bir versiyonunu  Vietnam savaşında kullandığı görüldü.

Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte - 11

Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, "'nın Buça'daki savaş kurallarını görmezden geldiğini anlamak için silah uzmanı olmanıza gerek yok Buça, sivillere karşı mayınların kullanıldığı bir Çeçen safarisine dönüştürüldü” dedi.

Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte - 12

Rus kuvvetleri, işgalin Şubat ayında başlamasından birkaç gün sonra şiddetli çatışmalardan sonra Kiev'in 30km  kuzeybatısındaki Buça'yı ele geçirdi. Mart ayının sonunda kendilerine geri çekilme emri verildi ve sonraki günlerde katledildiği anlaşılan yüzlerce kişinin cesetlerinin bulunduğu toplu mezarlar ortaya çıktı.

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