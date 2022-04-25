Buça'daki sivillerin mermilerden çıkan küçük çivilerle öldüğü ortaya çıktı: Miğferleri delecek güçte

İKİNCİ BİR YARAYA NEDEN OLUYORLAR

Diğer taraftan, tipik olarak 3 cm ile 4 cm arasında uzunlukta olan fléchette'lerin kabuktan ayrılmalarının ardından, yaklaşık 300 m genişliğinde ve 100 m uzunluğunda konik bir kemer halinde dağıldığı aktarıldı. Bunların bir kurbanın vücuduna çarptığında, okun dört kanattan oluşan arka kısmının genellikle kırılarak ikinci bir yaraya neden olduğu açıkladı.