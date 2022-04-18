Çernihiv’de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor

Ukrayna’nın kuzeyinde, Rus ordusunun çekildiği Çernihiv kentinde infilak etmemiş patlayıcıların ve bombaların temizlenme çalışmaları sürüyor.

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 11:31 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 12:02

Çernihiv’de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor - 1

Rus ordusunun çekilmesiyle birlikte Çernihiv kentinde kalan bomba ve patlayıcıların temizlenme işlemi devam ediyor.

Çernihiv’de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor - 2

Ukrayna Acil Durumalar Servisi, patlayıcı uzmanlarının yoğun olarak Vinnytsia, Volyn, Poltava, Kirovohrad, Khmelnytsky bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, Ukrayna vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çernihiv’de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor - 3

Nisan ayının başlarında Çernihiv Valisi Vyaçeslav Çaus, Rus ordusunun Çernigiv bölgesinden yavaş yavaş çekildiğini fakat bombardıman tehlikesinin sürdüğünü belirtmişti.

Çernihiv’de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor - 4

Çaus, "Şimdi herkes bölgede yaşamın yeniden canlanması için çalışıyor. Ordumuz da daha önce düşman bulunan yerlerde mayınları temizliyor. Fakat füze ve hava saldırısı tehdidi devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu. 

Çernihiv’de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor - 5

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan ise Rus güçlerinin çekildiği fakat Çernihiv'i kuzey yönünde ablukada tutmaya devam ettiği yönünde açıklama yapmıştı. 

Çernihiv’de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor - 6

Açıklamada, "Aynı zamanda Rusya Merkez Askeri Bölge birliklerinin Ukrayna sınırına yakın bölgede hareketliliği gözlemleniyor." ifadeleri yer almıştı.

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