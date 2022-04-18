Çernihiv’de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 11:31 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 12:02
Rus ordusunun çekilmesiyle birlikte Çernihiv kentinde kalan bomba ve patlayıcıların temizlenme işlemi devam ediyor.
Ukrayna Acil Durumalar Servisi, patlayıcı uzmanlarının yoğun olarak Vinnytsia, Volyn, Poltava, Kirovohrad, Khmelnytsky bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, Ukrayna vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Nisan ayının başlarında Çernihiv Valisi Vyaçeslav Çaus, Rus ordusunun Çernigiv bölgesinden yavaş yavaş çekildiğini fakat bombardıman tehlikesinin sürdüğünü belirtmişti.
Çaus, "Şimdi herkes bölgede yaşamın yeniden canlanması için çalışıyor. Ordumuz da daha önce düşman bulunan yerlerde mayınları temizliyor. Fakat füze ve hava saldırısı tehdidi devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan ise Rus güçlerinin çekildiği fakat Çernihiv'i kuzey yönünde ablukada tutmaya devam ettiği yönünde açıklama yapmıştı.
Açıklamada, "Aynı zamanda Rusya Merkez Askeri Bölge birliklerinin Ukrayna sınırına yakın bölgede hareketliliği gözlemleniyor." ifadeleri yer almıştı.