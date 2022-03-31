Çernobil’e giren Rus askerleri topraktaki radyoaktif tozları havaya kaldırdı: Norveç'ten vatandaşlarına uyarı

Reuters'e konuşan iki Ukraynalı işçi, Rus tankları 24 Şubat'ta Çernobil'e girip, personelin kullanılmış nükleer yakıtın güvenli bir şekilde depolanmasından ve reaktörün betonla çevrili kalıntılarını denetlemekten sorumlu olduğu alanın kontrolünü ele geçirdiğinde görev başındaydı. Her iki adam da, Kiev'in yaklaşık 105 km kuzeyinde, Çernobil çevresindeki bölgenin radyoaktif olarak en kirli kısmı olan Kızıl Orman'da Rus tanklarının ve diğer zırhlı araçların hareket ettiğini gördüklerini söyledi.