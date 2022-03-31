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Çernobil’e giren Rus askerleri topraktaki radyoaktif tozları havaya kaldırdı: Norveç'ten vatandaşlarına uyarı

Rus askerleri Ukrayna'ya saldırmalarının ilk gününde Çernobil Nükleer Santrali ve çevresindeki bölgeye girmişlerdi. Ukraynalı yetkililer şimdi bu askerlerin Belarus'taki bir hastanede radyasyon tedavisi gördüğünü açıkladı. Ayrıca, hiçbir koruyucu ekipman takmayan askerlerin son derece zehirli bir bölge olan ve insanların ayak basmasının yasak olduğu Kızıl Orman'da dolaştıkları ve topraktaki radyoaktif tozu havaya kaldırdıklarını öne sürüldü. Bölgede güvenli radyasyon seviyesinin aşıldığı aktarılırken, Norveç de vatandaşlarına konuya ilişkin uyarıda bulundu.

Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 14:30 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 14:33

Çernobil’e giren Rus askerleri topraktaki radyoaktif tozları havaya kaldırdı: Norveç'ten vatandaşlarına uyarı - 1

Dışlama bölgesini denetleyen Ukrayna devlet kurumunun bir çalışanı, Çernobil'deki Rus birliklerinin Belarus'ta radyasyon hastalığı tedavisi gördüğünü iddia etti. Yaroslav Yemelianenko adlı yetkili, dün bir grup Rus askerinin daha tedavi için Gomel'deki Belarus Radyasyon Tıbbı Merkezi'ne götürüldüğünü söyledi.

Çernobil’e giren Rus askerleri topraktaki radyoaktif tozları havaya kaldırdı: Norveç'ten vatandaşlarına uyarı - 2

RADYASYON EKİPMANI OLMADAN GELDİLER

Bununla birlikte söz konusu haber nükleer santral çalışanlarının, Moskova kuvvetleri geçen ay bölgeyi ele geçirdiğinde Rus askerlerinin anti-radyasyon ekipmanı olmadan Çernobil'e gelmesinin 'intihar' olduğunu söyledikten sonra geldi.

Yemelianenko'nun bildirdiğine göre, bu hafta Gomel'deki Cumhuriyet Bilimsel ve Pratik Radyasyon Tıbbı ve İnsan Ekolojisi Merkezi'ne en az yedi otobüs dolusu Rus askeri geldi.

Çernobil’e giren Rus askerleri topraktaki radyoaktif tozları havaya kaldırdı: Norveç'ten vatandaşlarına uyarı - 3

Yemelianenko, Rus askerlerininÇernobil nükleer santrali ve çevresindeki Kızıl Orman olarak bilinen son derece zehirli bölge ile ilgili "koruyucu tedbirlere" uymadıkları için hastalandığını belirterek, " Radyasyondan korunmak ‘zorunlu’dur. Çünkü radyasyon statü veya rütbelerine bakmaksızın herkesi etkiler” dedi.

Çernobil’e giren Rus askerleri topraktaki radyoaktif tozları havaya kaldırdı: Norveç'ten vatandaşlarına uyarı - 4

RADYOAKTİF TOZ BULUTLARINI HAVAYA KALDIRDILAR

Diğer taraftan, bu hafta sahadaki işçiler, Rus askerlerinin geçen ay Kızıl Orman'da koruyucu ekipman olmadan gittiklerini ve insan vücudunda hastalığa neden olabilecek radyoaktif toz bulutlarını havaya kaldırarak ormandan çıktılarını söyledi.

Çernobil’e giren Rus askerleri topraktaki radyoaktif tozları havaya kaldırdı: Norveç'ten vatandaşlarına uyarı - 5

Reuters'e konuşan iki Ukraynalı işçi, Rus tankları 24 Şubat'ta Çernobil'e girip, personelin kullanılmış nükleer yakıtın güvenli bir şekilde depolanmasından ve reaktörün betonla çevrili kalıntılarını denetlemekten sorumlu olduğu alanın kontrolünü ele geçirdiğinde görev başındaydı. Her iki adam da, Kiev'in yaklaşık 105 km kuzeyinde, Çernobil çevresindeki bölgenin radyoaktif olarak en kirli kısmı olan Kızıl Orman'da Rus tanklarının ve diğer zırhlı araçların hareket ettiğini gördüklerini söyledi.

Çernobil’e giren Rus askerleri topraktaki radyoaktif tozları havaya kaldırdı: Norveç'ten vatandaşlarına uyarı - 6

Söz konusu orman adını, dünyanın en kötü nükleer felaketlerinden biri olan 1986 patlamasından kaynaklanan radyasyonu emdikten sonra onlarca kilometrekare çam ağacının renginin kırmızıya dönmesiyle aldı.

Çernobil’e giren Rus askerleri topraktaki radyoaktif tozları havaya kaldırdı: Norveç'ten vatandaşlarına uyarı - 7

Çernobil çevresindeki geniş bir alan, orada çalışmayan veya özel izne sahip olmayan herkese yasak, ancak Kızıl Orman o kadar yüksek oranda kirlenmiş olarak kabul ediliyor ki, nükleer santral işçilerinin bile oraya gitmesine izin verilmiyor.

İki çalışan, Rus askeri konvoyunun bölgeden geçtiğini söyledi. İçlerinden biri terk edilmiş bir yol kullandığını söyledi.

Çernobil’e giren Rus askerleri topraktaki radyoaktif tozları havaya kaldırdı: Norveç'ten vatandaşlarına uyarı - 8

GÜVENLİK SENSÖRLERİ AŞILMIŞ SEVİYELER GÖSTERDİ

Kaynaklardan biri, "Tesisimizin hemen arkasındaki yolda büyük bir askeri araç konvoyu vardıve bu yol Kızıl Orman'dan geçiyor. Konvoy büyük bir toz sütunu kaldırdı. Birçok radyasyon güvenlik sensörü, aşılmış seviyeler gösterdi' dedi.

Çernobil fabrikasının genel müdür vekili Valery Seida o sırada orada değildi ve Rus konvoyunun Kızıl Orman'a girdiğine tanık olmadı, ancak görgü tanıklarının kendisine Rus askeri araçlarının yasak bölge çevresinde her yere gittiğini söyledi.

Çernobil’e giren Rus askerleri topraktaki radyoaktif tozları havaya kaldırdı: Norveç'ten vatandaşlarına uyarı - 9

NORVEÇ'TEN VATANDAŞLARINA UYARI

Bu arada Norveç, vatandaşlarından Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralinden bir radyasyon serpintisi gelmesi durumuna karşın Soğuk Savaş sığınaklarını hazırlamalarını ve radyasyon ilaçlarını stoklamalarını istedi.

Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen, vatandaşların rüzgarın yönüne göre Norveç üzerinde radyoaktif maddelerin sürüklendiğini görebileceği konusunda uyardı. Sivillere sığınaklarını hazırlamaları için 72 saat önceden haber verileceğini belirten Enoksen, çocuklar için radyasyon ilacı stoklamaya çağırdı ve sivillerin nükleer bir felaket sırasında kapanma durumunda her evde üç günlük bir tiroid bloke edici ilaç Jodix depolaması gerektiğini hatırlattı.

Çernobil’e giren Rus askerleri topraktaki radyoaktif tozları havaya kaldırdı: Norveç'ten vatandaşlarına uyarı - 10

Öte yandan uyarı, üst düzey bir Ukraynalı yetkilinin Rusya'yı Çernobil çevresinde Avrupa'nın çoğuna radyasyon gönderebilecek 'sorumsuz' eylemlerle suçlamasından ve BM Güvenlik Konseyi'ni 'acil önlemler' almaya çağırmasından günler sonra geldi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, bir Facebook gönderisinde Putin'in ordusunun 'sadece Ukrayna için değil, yüz milyonlarca Avrupalı ​​için de çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu' söyledi. Rusya'yı 'eski ve koşulsuz mühimmat' kullanmakla ve istasyonun harap olmuş dördüncü reaktörünün etrafına inşa edilen muhafaza gemisine zarar verme riski yaratmakla suçladı.

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