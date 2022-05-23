Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor

Ukraynalı sanatçılar bu kapsamda alanda tematik bir sergi düzenlemeye başladı. Vakıftan yapılan açıklamada, serginin amacının “Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş esnasında temel gerçekleri, isimleri ve tarihleri ​​belirtmek, belirli yüzleri göstermek ve savaş mağdurlarından en azından bazılarına gerçek hikayeler anlatma fırsatı vermek” olarak özetlendi.