Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 16:01 | Son Güncelleme : 23.05.2022 - 16:16
Ukraynalı sanatçılar bu kapsamda alanda tematik bir sergi düzenlemeye başladı. Vakıftan yapılan açıklamada, serginin amacının “Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş esnasında temel gerçekleri, isimleri ve tarihleri belirtmek, belirli yüzleri göstermek ve savaş mağdurlarından en azından bazılarına gerçek hikayeler anlatma fırsatı vermek” olarak özetlendi.
Organizatörler, kanaat önderlerinin dikkatini çekerek onları gerçek bir eyleme geçmeye teşvik etmek istediklerini bildirdi.
Sergi Küratörü Bjorn Geldhof, materyalleri toplama ve kontrol etme sürecinin yaklaşık bir buçuk hafta sürdüğünü belirterek, “muazzam miktarda savaş suçu kanıtı” gösteren 4 bin 600’den fazla fotoğrafın elde edildiğini açıkladı.
Diğer taraftan, sergi 22-26 Mayıs tarihleri arasında açık kalacağı duyuruldu. Aynı tarihlerde Davos'ta geleneksel Dünya Ekonomik Forumu düzenleniyor.Bu yıl savaş nedeniyle, Rusya'dan katılımcılar foruma dahil edilmedi.
Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü daha önce Rusya'nın Ukrayna'da çeşitli savaş suçları işlediğine dair belgeler edinildiğini duyurmuştu.
Bu tür olaylar, Rus birliklerinin oradan çekilmesinden sonra Kiev ve Çernihiv bölgelerindeki 17 yerleşimi inceleyen insan hakları örgütü İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından da tespit edildi. Özellikle uzmanlar, yargısız infazlarla ilgili 22 vakayı ive sivillere yönelik işkenceyle ilgili 7 vakatı belgeledi.
Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, 39 ülkenin temyiz başvurusunun ardından 2 Mart'ta Ukrayna'daki olası savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcı Karim Khan, soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilgili kanıt toplamaya başladığını söyledi.