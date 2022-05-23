Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Covid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Ukrayna saldırısı nedeniyle bu yıl Rusya'nın davet edilmediği Davos'ta, geçen yıllarda Rus siyasetçi ve iş insanlarının uğrak noktası olan "Rus Evi"nin ismi "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" olarak değiştirildi. Ukraynalı sanatçılar, “muazzam miktarda savaş suçu kanıtı” gösteren 4 bin 600’den fazla fotoğrafın evde sergilendiğini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 16:01 | Son Güncelleme : 23.05.2022 - 16:16

Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor - 1

Ukraynalı iş insanı Viktor Pinchuk Vakfı tarafından kentindeki "Rus Evi" kiralanarak adı ’nın Savaş Suçları evi olarak değiştirildi. 

Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor - 2

Ukraynalı sanatçılar bu kapsamda alanda tematik bir sergi düzenlemeye başladı. Vakıftan yapılan açıklamada, serginin amacının  “Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş esnasında temel gerçekleri, isimleri ve tarihleri ​​belirtmek, belirli yüzleri göstermek ve savaş mağdurlarından en azından bazılarına gerçek hikayeler anlatma fırsatı vermek” olarak özetlendi.

Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor - 3

Organizatörler, kanaat önderlerinin dikkatini çekerek onları gerçek bir eyleme geçmeye teşvik etmek istediklerini bildirdi.

Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor - 4

YAKLAŞIK 5 BİN FOTOĞRAF SERGİLENİYOR

Sergi Küratörü Bjorn Geldhof, materyalleri toplama ve kontrol etme sürecinin yaklaşık bir buçuk hafta sürdüğünü belirterek, “muazzam miktarda savaş suçu kanıtı” gösteren 4 bin 600’den fazla fotoğrafın elde edildiğini açıkladı.

Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor - 5

Diğer taraftan, sergi 22-26 Mayıs tarihleri ​​arasında açık kalacağı duyuruldu.  Aynı tarihlerde Davos'ta geleneksel Dünya Ekonomik Forumu düzenleniyor.Bu yıl savaş nedeniyle, Rusya'dan katılımcılar foruma dahil edilmedi. 

Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor - 6

Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü daha önce Rusya'nın Ukrayna'da çeşitli savaş suçları işlediğine dair belgeler edinildiğini duyurmuştu. 

Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor - 7

RUSYA'NIN SAVAŞ SUÇLARI ARAŞTIRILIYOR

Bu tür olaylar, Rus birliklerinin oradan çekilmesinden sonra Kiev ve Çernihiv bölgelerindeki 17 yerleşimi inceleyen insan hakları örgütü İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından da tespit edildi. Özellikle uzmanlar, yargısız infazlarla ilgili 22 vakayı ive sivillere yönelik işkenceyle ilgili 7 vakatı belgeledi.

Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor - 8

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, 39 ülkenin temyiz başvurusunun ardından 2 Mart'ta Ukrayna'daki olası savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcı Karim Khan, soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilgili kanıt toplamaya başladığını söyledi.

Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor - 9
Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor - 10
Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor - 11
Davos'taki "Rus Evi" artık "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" oldu: Savaş suçu niteliğinde yaklaşık 5 bin fotoğraf sergileniyor - 12

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