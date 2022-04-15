Donbas: Rusya neden Ukrayna'nın doğusunu kuşatmaya çalışıyor?

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nden Sam Cranny-Evans, "Önemli olan, bu bölgenin Kremlin tarafından Ukrayna'nın Rusya’ya daha yakın olan ve Rusça konuşan bir parçası olarak tanımlanmasıdır" diyor.

Bu bölgelerin genel olarak Rusça konuşmasına karşılık Rus yanlısı olmadığını dile getiren uzmanlardan Rochan Consulting'in başkanı savunma uzmanı Konrad Muzyka, "Mariupol, Ukrayna'daki en Rus yanlısı şehirlerden biriydi ve onun seviyesini söylemek benim kavrayışımın ötesinde" dedi.