    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi

Rus bombardımanında ağır hasar alarak ikiye ayrılan dev kargo uçağı "Antonov An-225 Mriya"nın enkazı görüntülendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.04.2022 - 20:17 | Son Güncelleme : 03.04.2022 - 20:21

Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 1

'nın saldırı düzenlediği 'da, Rus bombardımanları nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 2

Son iki gün öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı Gostomel şehrindeki Antonov uçak tesisinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan "Antonov An-225 Mriya" kendi hangarında bulunuyor.

Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 3

AA'nın görüntülediği Antonov uçak tesisinde yaşanan ağır çatışmalar sırasında yanmış çok sayda tank ve diğer zırhlı aracın enkazı AN-225'in kanatları altında kalmış durumda.

Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 4

Çok sayda patlamamış mermi, el bombası ve mayınların da bulunduğu tesiste temizlik çalışmaları sürüyor.

Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 5

İsminin açıklanmasını istemeyen Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi, AA muhabirine, burada Ukrayna genelindeki en sıcak çatışmaların yaşandığını belirtti.

Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 6

Yetkili, Rusya'nın amacının, tesisi ele geçirerek buraya kendi uçaklarını getirebilmek ve başkent Kiev'e havadan daha yoğun saldırı düzenlemek olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 7

Ukrayna ordusu, iki gün önce Antonov tesislerinde kontrolü yeniden sağlamıştı.

Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 8
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 9
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 10
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 11
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 12
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 13
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 14
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 15
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 16
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 17
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 18
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 19
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 20
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 21
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 22
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 23
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 24
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 25
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 26
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 27
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 28
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 29
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 30
Dünyanın en büyük kargo uçağı: Rusya'nın vurduğu Antonov An-225'in enkazı görüntülendi - 31

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER