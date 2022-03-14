Elon Musk, Putin'i Ukrayna için teke tek dövüşe çağırdı

Öte yandan Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre, Rusya Ukrayna'ya savaş açtığından beri 2,69 milyondan fazla insan diğer ülkelere sığındı. Ukrayna'da da en az 596 sivilin öldüğü ve bin 67 kişinin yaralandığı belirtildi.



