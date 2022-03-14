Elon Musk, Putin'i Ukrayna için teke tek dövüşe çağırdı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu. Putin'i teke tek dövüşe çağıran Musk, bahislerin Ukrayna üzerine oynanacağını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 14.03.2022 - 16:36 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 16:37

Elon Musk, Putin'i Ukrayna için teke tek dövüşe çağırdı - 1

Dünya’nın en zengin insanı , Devlet Başkanı 'i sosyal medya hesabından Ukrayna için teke tek dövüşmeye çağırdı. 

Elon Musk, Putin'i Ukrayna için teke tek dövüşe çağırdı - 2

50 yaşındaki girişimci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vladimir Putin'i teke tek mücadeleye davet ediyorum" dedi. Ülkenin adını kendi dilinde yazarak, "Bahisler Ukrayna'dır" diye tweet atmaya devam etti.

Elon Musk, Putin'i Ukrayna için teke tek dövüşe çağırdı - 3

Ardından Rusça devam ederek, "Bu kavgayı kabul ediyor musunuz?"  diye sordu ve Kremlin’in resmi İngilizce hesabını etiketledi.

Elon Musk, Putin'i Ukrayna için teke tek dövüşe çağırdı - 4

PUTİN, JUDO'DA SİYAH KUŞAĞA SAHİP

Ancak, Putin'İn bu karşılaşmayı kabul etmesi halinde Musk'ın işi zor olabilir. Çünkü, Putin'in, judo sporunda siyah kuşağı bulunuyor ve sıkça judo müsabakalrında görüntülendi.  Ancak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Uluslararası Judo Federasyonu'nun onursal başkanlığı elinden alındı.

Elon Musk, Putin'i Ukrayna için teke tek dövüşe çağırdı - 5

Bununla birlikte SpaceX ve Tesla CEO’su, Şubat ayı sonlarında Ukrayna'daki Starlink uzay internet ekipmanını etkinleştirdi. Ukrayna'ya desteğini de sosyal medya hesabından defalarca dile getirdi.

Elon Musk, Putin'i Ukrayna için teke tek dövüşe çağırdı - 6

Öte yandan Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre, Rusya Ukrayna'ya savaş açtığından beri 2,69 milyondan fazla insan diğer ülkelere sığındı. Ukrayna'da da en az 596 sivilin öldüğü ve bin 67 kişinin yaralandığı belirtildi.

Elon Musk, Putin'i Ukrayna için teke tek dövüşe çağırdı - 7

AB, ABD ve diğerleri Moskova'ya yaptırım uygularken, birçok şirket ve küresel marka da Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.

Elon Musk, Putin'i Ukrayna için teke tek dövüşe çağırdı - 8
Elon Musk, Putin'i Ukrayna için teke tek dövüşe çağırdı - 9

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