Elon Musk, Putin'i Ukrayna için teke tek dövüşe çağırdı

Haberler - ntv.com.tr 14.03.2022 - 16:36 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 16:37
Dünya’nın en zengin insanı Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sosyal medya hesabından Ukrayna için teke tek dövüşmeye çağırdı.
50 yaşındaki girişimci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vladimir Putin'i teke tek mücadeleye davet ediyorum" dedi. Ülkenin adını kendi dilinde yazarak, "Bahisler Ukrayna'dır" diye tweet atmaya devam etti.
Ardından Rusça devam ederek, "Bu kavgayı kabul ediyor musunuz?" diye sordu ve Kremlin’in resmi İngilizce hesabını etiketledi.
Ancak, Putin'İn bu karşılaşmayı kabul etmesi halinde Musk'ın işi zor olabilir. Çünkü, Putin'in, judo sporunda siyah kuşağı bulunuyor ve sıkça judo müsabakalrında görüntülendi. Ancak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Uluslararası Judo Federasyonu'nun onursal başkanlığı elinden alındı.
Bununla birlikte SpaceX ve Tesla CEO’su, Şubat ayı sonlarında Ukrayna'daki Starlink uzay internet ekipmanını etkinleştirdi. Ukrayna'ya desteğini de sosyal medya hesabından defalarca dile getirdi.
Öte yandan Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre, Rusya Ukrayna'ya savaş açtığından beri 2,69 milyondan fazla insan diğer ülkelere sığındı. Ukrayna'da da en az 596 sivilin öldüğü ve bin 67 kişinin yaralandığı belirtildi.
AB, ABD ve diğerleri Moskova'ya yaptırım uygularken, birçok şirket ve küresel marka da Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.