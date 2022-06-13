Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov, Rus kuvvetlerinin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana yoğun bombardımanların izlerini taşıyor. Rusya'nın şehir merkezi ve dış mahallelerdeki kamu binaları ve konutlarına yönelik füze saldırıları, savaşın ön cephesinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan kentte büyük yıkıma neden oldu. Diğer taraftan, Uluslararası Af Örgütü Rus güçlerinin, Harkov'da misket bombaları kullanarak yüzlerce sivili öldürdüğünü iddia etti.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 13.06.2022 - 10:35 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 10:37

Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 1

'nın, karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Rusya sınırına yakın kentlerinden olan Harkov'da  savaşın başından bu yana yaşanan çatışmaların izleri birçok noktada görülüyor.

Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 2

Harkiv'de savaş başladığından bu yana en çok vurulan yerlerden olan Rusya sınırına sadece 40 km uzaklıktaki Kuzey Saltivka-3 mahallesinde ise yıkımın kentin geri kalanına göre çok daha fazla olduğu görülüyor

Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 3

Kuzey Saltivka-3 mahallesi havadan görüntülendi.

Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 4

Savaşın başlamasının üzerinden 110  gün geçmesine rağmen devam eden Rus saldırıları nedeniyle bölgeden tahliye edilenler memleketlerine dönemezken, kent merkezinde halen çok sayıda asker ve zırhlı araç görülüyor.

Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 5

Harkov'daki kamu binaları, üniversiteler, dükkanlar ve diğer işletmeler genellikle kapalı tutulurken, şehrin dış bölgelerindeki bazı marketler ve akaryakıt istasyonları kısmen açık kalıyor.

Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 6

Diğer taraftan, Uluslararası Af Örgütü'nün yeni araştırmasına göre Rusya, Harkov'da yasaklanmış misket bombaları kullanarak yüzlerce sivili öldürdü.

Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 7

Kuruluş, Rus kuvvetlerinin 9N210/9N235 parçalı bombaları ve ayrıca belirli aralıklarla daha sonra patlayan daha küçük mayınları fırlatan roketlerden oluşan "dağılabilir" mühimmatları defalarca kullandığına dair kanıtlar bulduğunu açıkladı.

Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 8

İngiliz haber kuruluşu BBC de Harkov'daki yerleşim bölgelerinde misket bombalarıyla ilişkilli kanıtlara ulaştığını açıkladı. 

Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 9

Silah uzmanlarıyla iletişime geçen BBC, yapılardaki ve araçlardaki hasarın tartışmalı silahlarla tutarlı olduğunu yazdı.

Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 10

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün silah bölümünde kıdemli araştırmacı Mark Hizney, "Bu etkiler misket bombalarından geliyor" dedi.

Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 11

Eski bir İngiliz Ordusu albay ve Cambridge Üniversitesi silah uzmanı olan Hamish de Bretton Gordon,  BBC'ye iletilen CCTV görüntüleri ardışık kümelenmiş patlamalar gösterdiğini söyleyerek,  "Bu ziler, bir küme silahından gelen mühimmatın çok güçlü bir göstergesi" yorumunu yaptı.

Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 12
Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 13
Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 14
Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 15
Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 16
Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 17
Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 18
Harkov'daki yıkım havadan görüntülendi: Rusya misket bombası kullanarak yüzlerce sivili öldürdü iddiası - 19

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