Hayat bir daha eskisi gibi olmayacak: Ukrayna’daki şehirlerin savaştan önceki ve sonraki fotoğrafları

MOSCHUN

Olena Smolych ve ailesi ise ilk kez oradaki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra “pitoresk” Moschun köyüne aşık oldular.Ormandan mantar topladılar ve 4 yaşındaki oğullarına ata binmeyi öğretmek için yakındaki bir ahırı ziyaret ettiler. Ve sonunda, hayallerindeki aile evini inşa etmeyi bitirdiler. Savaş başladığında, uzaklığı nedeniyle Moschun'un çatışmadan kurtulabileceğini düşündüler.





Smolych, "Moschun'u Kiev'den daha güvenli gördük ve su ve elektrik kesintisi olması durumunda köyde hayatta kalmanın daha kolay olacağını düşündük” dedi.