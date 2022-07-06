Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri

Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş başlattığı Ukrayna'nın Karadeniz bölgesindeki önemli liman kentlerinden Mıkolayiv'de halk, Rus bombardımanlarında hasar gören bölgelerde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yanı sıra Karadeniz'de konuşlandırılan gemilerden fırlatılan füzelerin isabet ettiği liman kenti Mıkolayiv'de iki aydır içme suyu sorunu yaşanıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.07.2022 - 13:02

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 1

Yoğun çatışmaların sürdüğü Herson bölgesindeki cephe hattına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Mıkolayiv'in merkezinde yer alan kamu binalarında ve dış semtlerdeki konutlarda füze saldırıları nedeniyle yıkım oluştuğu görülüyor.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 2

Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının yanı sıra Karadeniz'de konuşlandırılan gemilerden fırlatılan füzelerin isabet ettiği liman kenti Mıkolayiv'de iki aydır içme suyu sorunu da yaşanıyor.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 3

Mıkolayiv'e, Herson bölgesindeki havzadan içme suyu taşıyan borunun Rus güçlerince patlatılması sonucu son iki aydır sivillere su özel tankerlerle dağıtılıyor.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 4

Kentin çeşitli sokaklarında duran su tankerlerinden içme suyu alabilmek için halkın oluşturduğu kuyruklar da dikkati çekiyor.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 5

HER GÜN FÜZE SALDIRILARI OLUYOR

için Karadeniz'deki konumundan dolayı büyük önem taşıyan, Odessa kentinden 110 kilometre mesafede yer alan ve nüfusu 500 bin olan kentte, savaş nedeniyle ancak 260 bine yakın sivil kaldı.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 6

Mıkolayiv Bölgesi Askeri Basın Sözcüsü Dmytro Pletenchuk, Rusya-'nın başlamasından bu yana Mıkolayiv'da yaşananlar konusunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus hava saldırısı tehlikesinin her gün sürdüğünü söyledi.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 7

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinde subay olan Pletenchuk, savaşın başlamasıyla Rus ordusunun kenti ele geçirmek amacıyla saldırıya geçtiğini ve havalimanı gibi stratejik yapılara yönelik yoğun ateş açtığını kaydetti.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 8

Mıkolayiv'in merkezine 10 ile 15 kilometreye kadar ulaşan Rus askerlerinin, şiddetli çatışmalar sonucu Ukrayna ordusu tarafından geri püskürtüldüğünü ifade eden Pletenchuk, Rus güçlerin en son Herson'a kadar çekildiğini aktardı.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 9

Rus askerlerinin bölgeden çekilmesine rağmen Rusya'nın kente ve tüm bölgeye yönelik füze saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Pletenchuk, "Bize uçaklardan, Karadeniz'den, Hazar Denizi'nden saldırıyorlar." dedi.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 10

Savaşın 4 aydan fazla süredir devam ettiğini hatırlatan Pletenchuk, buna rağmen yoğun hava saldırısı tehlikesinin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 11

"Savaşın başlamasından bu yana Mıkolayiv kenti sadece 21 gün boyunca bombalanmadı. Onun dışında hep füze saldırıları oluyor. Bölgeye yönelik ise zaten her gün saldırılar sürüyor."

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 12

Saldırılar sonucu çok sayda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya'yı "terör eylemleri" yapmakla suçlayan Pletenchuk, yarım milyon nüfusa sahip kentte yaklaşık 260 bin kişinin kaldığını, diğerlerin ise ya tahliye edildiğini ya da kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaştığını aktardı.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 13

EVİ YIKILMASINA RAĞMEN KENTTEN AYRILMAK İSTEMİYOR

Mıkolayiv'de bir semtte, Rus güçlerince 29 Haziran'da fırlatılan füzenin isabet etmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazında kalan eşyalarını toplamaya çalışan 59 yaşındaki Vitaliy Kurkchi, saldırı sırasında yaşadıklarını anlattı.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 14

Sabah saat 06.00 sularında Rus kuvvetlerince kente doğru iki füze atıldığını belirten Kurkchi, ilk füzenin yakın bölgeye, diğerin ise yaşadığı apartmana isabet ettiğini söyledi.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 15

Savaş nedeniyle ailesi Almanya'ya gittiği için evde yalnız olduğunu ve saldırıda sağ kaldığını dile getiren Kurkchi, "Evde artık yaşanmaz. Kalan eşyaları toplamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 16

Kardeşinin evine taşınacağını, bir süre orada yaşayacağını kaydeden Kurkchi, "Benim kalacak yerim kalmadı ama ona rağmen bu kentten ayrılmak istemiyorum. Üst katta ve yanımdaki evde komşularım hayatını kaybetti." dedi.

Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 17
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 18
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 19
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 20
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 21
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 22
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 23
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 24
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 25
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 26
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 27
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 28
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 29
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 30
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 31
Her gün füze saldırıları yaşanıyor: Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de savaşın izleri - 32

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