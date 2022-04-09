İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kiev sokaklarında

JOHNSON'DAN UKRAYNA HALKINA: KAHRAMANLAR

Görüşme sonrası Johnson gazetecilere açıklamada bulundu.



Johnson, konuşmasında Ukrayna halkını "kahraman" olarak niteledi.



Rusya'nın savaş öncesi Kiev'in birkaç saat içinde düşeceğini düşündüğünü kaydeden Johnson, "Ne kadar da yanıldılar. Bence Ukraynalılar bir aslanın cesaretini gösterdi ve Vladimir o aslanın kükremesi de sen oldun. Yapabildikleriniz için teşekkür ederim, liderliğiniz olağanüstüydü." dedi.