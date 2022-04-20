Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor

Rus saldırılarında arkadaşını kaybetmiş olan Ukraynalı bir kadın arkadaşının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bucha’da çok kişi onu tanıyordu. Birçok kişi onun kaybolduğunu da gömüldüğünü de bilmiyor. İyi insandı, çok neşeliydi. Arkadaşımdı. Son ana kadar inanamadık. Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük" şeklinde konuştu.