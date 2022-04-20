Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor

Rusya'nın başlattığı saldırı sonrasında Ukrayna'nın Irpin ve Bucha kentlerinde Rhayatını kaybeden sivillerin defin işlemleri devam ediyor.

Haberler - İHA 20.04.2022 - 11:59

Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 1

'nın Ukrayna'daki saldırıları sürerken, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Irpin ve Bucha kentlerinde hayatlarını kaybeden sivillerin defin işlemleri sürüyor.

Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 2

Irpin'de sivillerin defnedilme anlarının görüntülenmesinin ardından ortaya sarsıcı görüntüler çıktı.

Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 3

Eski mezarların yanına kazılan çok sayıda yeni mezar alanı, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 4

Rus saldırılarında arkadaşını kaybetmiş olan Ukraynalı bir kadın arkadaşının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bucha’da çok kişi onu tanıyordu. Birçok kişi onun kaybolduğunu da gömüldüğünü de bilmiyor. İyi insandı, çok neşeliydi. Arkadaşımdı. Son ana kadar inanamadık. Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük" şeklinde konuştu.

Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 5

DEFİN İŞLEMLERİNDEN KARELER..

Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 6
Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 7
Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 8
Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 9
Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 10
Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 11
Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 12
Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 13
Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri sürüyor - 14

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