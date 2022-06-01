İşkence, infaz ve tecavüz: Rus güçlerinin Ukrayna’da şimdiye kadar 15 bin savaş suçu işlendiği öne sürüldü

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 01.06.2022 - 17:24 | Son Güncelleme : 01.06.2022 - 17:31
Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, savaşın başlamasından bu yana ülkede yaklaşık 15 bin şüpheli savaş suçu bildirildiğini ve her gün 200 ile 300 suçun daha rapor edildiğini söyledi.
Venediktova, Lahey'de gazetecilere verdiği demeçte, yaklaşık 600 şüphelinin kimliğinin belirlendiğini ve 80 kovuşturmanın başladığını açıkladı. Şüphelilerin listesinin "Rusya'nın üst düzey askeri, politikacıları ve propaganda ajanlarını" içerdiğini de sözlerine ekledi.
Diğer taraftan Rusya, sivilleri hedef aldığını ve savaş suçu işlediğini defalarca reddetti. Ancak, Veneditkova, iddia edilen 15 bin savaş suçundan birkaç birinin şu anda şiddetli çatışmaların yaşandığı Donbas’ın doğusunda tespit edildiğini açıkladı.
Rus güçlerinin işlediği öne sürülen savaş suçları arasında sivillere işkence yapılması ve öldürülmesi, tecavüz, sivil altyapının tahrip edilmesi yer aldı.
Bununla birlikte, Donbas’ta yaşananlarla ilgili soruşturmaların başlamasına rağmen, Ukrayna makamlarının Rusların elindeki bölgelere erişimi yok. Bu bölgede yaşananlar, tahliye edilenlerle ve savaş esirleriyle yapılan görüşmelerden elde ediliyor.
"Aynı anda savaş devam ederken soruşturmalar çok zor" diyen Venediktova, Estonya, Letonya ve Slovakya'nın da soruşturma çalışmalarına katıldığını aktardı. Polonya ve Litvanya’nın Rusya’nın işlediği savaş suçlarının ortaya çıkarılmasına zaten yardım ettiklerini bildirdi.
Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Ukrayna'yı bir "suç mahalli" olarak nitelendirdi ve soruşturmalara yardımcı olmak için şimdiye kadarki en büyük araştırma ekibini Ukrayna'ya gönderdi. Ayrıca Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir ofis açacağını duyurdu.
Duyuru, iki Rus askerinin geçen gün sivil bölgeleri bombalamaktan Ukrayna'da 11,5 yıl hapis cezasına çarptırılması ile geldi. Ukrayna'da yargılanan ilk Rus askeri Çavuş Vadim Shishimarin, geçen hafta bir sivili öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edildi.
Rusya, Ukrayna işgalinin 98. gününde kritik önemdeki Severodonetsk kentinin çoğunda kontrolü ele geçirdi. Luhansk bölge valisi Serhiy Gaidai Rusya'nın kentin yüzde 70'inde kontrolü sağladığını söyledi. Kent merkezine doğru ilerleyen rus güçlerinin 3 yönden saldırdığı bildirildi.
Luhansk bölge askeri yönetim başkanı Hayday, Rusların altyapı ve sanayi tesisleri ile sivil yapıları yok ettiğini açıkladı. Severodonetsk'teki kimyasal tesiste bulunan nitrik asit tankı hava saldırısıyla vuruldu.
İngiltere askeri istihbaratı, Rusya'nın Donbas'ın ötesinde Ukrayna genelinde kısa menzilli füze saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.
ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna'ya kendisini savunmasına yardımcı olması için gelişmiş roket sistemleri göndereceklerini duyurdu.