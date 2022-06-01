İşkence, infaz ve tecavüz: Rus güçlerinin Ukrayna’da şimdiye kadar 15 bin savaş suçu işlendiği öne sürüldü

Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Ukrayna'yı bir "suç mahalli" olarak nitelendirdi ve soruşturmalara yardımcı olmak için şimdiye kadarki en büyük araştırma ekibini Ukrayna'ya gönderdi. Ayrıca Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir ofis açacağını duyurdu.