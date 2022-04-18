Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 14:51
Bununla birlikte, Rus savaş gemisinin yanındaki bir kurtarma gemisinden çekilmiş gibi görünen fotoğraflar, güvertenin altında yanan alevler ile gökyüzüne yükselen kalın bir siyah duman tabakasını ve geminin sol tarafında ağır bir hasar olduğunu gösterdi.
Ayrıca fotoğraflar, Moskva, suda alçakta otururken, iskele tarafına yaslanmış olarak görünüyor. Arka helikopter kapısı da açık, bu da mürettebatın havalandığını gösteriyor. Ayrıca geminin arkasında havaya su püskürten bir yangın söndürme gemisi var gibi görünüyor.
Uzmanlar, söz konusu yeni fotoğrafları, büyük ölçüde Ukrayna'nın açıklamalarıyla tutarlı olduğunu söyledi. Görüntülerin Rusya'nın geminin bir yangın ve iç patlamaya maruz kaldığı yönündeki açıklamasıyla çeliştiği aktarıldı. Fotoğrafları inceleyen analistler ve uzmanlar, fotoğrafların gerçek göründüğünü söyledi.
Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in silahlı kuvvetleri için büyük bir utanç olan batma nedeniyle olay hakkında Rusya tarafından fazla bilgi ediniliyor. Rusya'nın fotoğrafların gerçekliğini doğrulaması ise pek olası görünmüyor.
Rusya, geçen Pazar günü, yasadışı bir şekilde ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol limanında, savaş gemisinin kaptanı ve 150 ile 250 mürettebat üyesinin Karadeniz Amirali Nikolai Yevmenov ile birlikte bir geçit töreni düzenledi. Ancak, Moskva'da 510 denizci bulunuyordu. Kalan mürettebatın nerede olduğu veya durumları hakkında bir bilgi verilmedi.
Gemide görev yapan askerlerden biri, mürettebatın en az 40 üyesinin Moskva’nın batışının ardından kayıp veya ölü olduğunu söyledi. Başka bir asker ise 200 kadar yaralı olduğunu öğrendiklerini aktardı.
Şu anda Rusya’da kapanma cezası aldığı için ülke dışında faaliyet gösteren Rus muhalif gazete Novaya Gazeta'ya konuşan bir anne, Moskva'nın batmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Oğlumdan ilk kez 15 Nisan'da, olaydan iki gün sonra haber aldım. Oğlum, kruvazörün karadan, Ukrayna tarafından vurulduğunu, çünkü yangının sebepsiz yere başlamayacağını söyledi. Ölen, yaralanan, kaybolan insanlar var.
Oğlum kurtarıldıktan sonra telefonları verilir verilmez beni aradı. Beni aradı ve gördükleri yüzünden ağladı. Korkunçtu. Açıkça herkes hayatta kalamadı.Yaralıların çoğunun uzuvları, hem füzelerin hem de mühimmatın patlaması nedeniyle koptu" diye konuştu.