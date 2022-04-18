Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı

GEMİDE 510 DENİZCİ VARDI

Rusya, geçen Pazar günü, yasadışı bir şekilde ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol limanında, savaş gemisinin kaptanı ve 150 ile 250 mürettebat üyesinin Karadeniz Amirali Nikolai Yevmenov ile birlikte bir geçit töreni düzenledi. Ancak, Moskva'da 510 denizci bulunuyordu. Kalan mürettebatın nerede olduğu veya durumları hakkında bir bilgi verilmedi.