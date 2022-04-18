Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı

Rusya-Ukrayna savaşı 54. gününde devam ederken, 13 Nisan'da Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait fotoğraflar ortaya çıktı. Daha önce Ukrayna tarafı gemiyi iki füzeyle vurduklarını öne sürerken, Rusya tarafı geminin içinde yaşanan bir kaza nedeniyle battığını iddia etmişti. Yeni fotoğraflar ise geminin batışının nedenini aydınlatırken, Moskva'da bulunan en az 200 askerin yaralandığını açığa çıkardı.

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 14:51

Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı - 1

'nın Karadeniz’deki amiral gemisi Moskva'nın geçen hafta batmadan önce içerisinde patlamaların yaşandığı gösteren fotoğraflar yayınlandı. gemiyi iki füzeyle batırdığı, Rusya ise geminin içinde çıkan bir yangın nedeniyle battığını öne sürmüştü.

Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı - 2

Bununla birlikte, Rus savaş gemisinin yanındaki bir kurtarma gemisinden çekilmiş gibi görünen fotoğraflar, güvertenin altında yanan alevler ile gökyüzüne yükselen kalın bir siyah duman tabakasını ve geminin sol tarafında ağır bir hasar olduğunu gösterdi. 

Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı - 3

Ayrıca fotoğraflar, Moskva, suda alçakta otururken, iskele tarafına yaslanmış olarak görünüyor. Arka helikopter kapısı da açık, bu da mürettebatın havalandığını gösteriyor. Ayrıca geminin arkasında havaya su püskürten bir yangın söndürme gemisi var gibi görünüyor.

Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı - 4

"FOTOĞRAFLAR ÇOK GERÇEK GÖRÜNÜYOR"

Uzmanlar, söz konusu yeni fotoğrafları,  büyük ölçüde Ukrayna'nın açıklamalarıyla tutarlı olduğunu söyledi. Görüntülerin  Rusya'nın geminin bir yangın ve iç patlamaya maruz kaldığı yönündeki açıklamasıyla çeliştiği aktarıldı. Fotoğrafları  inceleyen analistler ve uzmanlar, fotoğrafların gerçek göründüğünü söyledi. 

Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı - 5

Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı 'in silahlı kuvvetleri için büyük bir utanç olan batma nedeniyle olay hakkında Rusya tarafından fazla bilgi ediniliyor.  Rusya'nın fotoğrafların gerçekliğini doğrulaması ise pek olası görünmüyor. 

Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı - 6

GEMİDE 510 DENİZCİ VARDI

Rusya, geçen Pazar günü, yasadışı bir şekilde ilhak edilen  Kırım'daki Sivastopol limanında, savaş gemisinin kaptanı ve 150 ile 250 mürettebat üyesinin Karadeniz Amirali Nikolai Yevmenov  ile birlikte bir geçit töreni düzenledi. Ancak, Moskva'da  510 denizci bulunuyordu. Kalan mürettebatın nerede olduğu veya durumları hakkında bir bilgi verilmedi.

Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı - 7

Gemide görev yapan askerlerden biri, mürettebatın en az 40 üyesinin Moskva’nın batışının ardından kayıp veya  ölü olduğunu söyledi.  Başka bir asker ise 200 kadar yaralı olduğunu öğrendiklerini aktardı.

Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı - 8

Şu anda Rusya’da kapanma cezası aldığı için ülke dışında  faaliyet gösteren Rus muhalif gazete Novaya Gazeta'ya konuşan bir anne, Moskva'nın batmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: 

Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı - 9

"Oğlumdan  ilk kez 15 Nisan'da, olaydan iki gün sonra haber aldım. Oğlum, kruvazörün karadan, Ukrayna tarafından vurulduğunu, çünkü yangının sebepsiz yere başlamayacağını söyledi. Ölen, yaralanan, kaybolan insanlar var.

Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı - 10

Oğlum kurtarıldıktan sonra telefonları verilir verilmez beni aradı. Beni aradı ve gördükleri yüzünden  ağladı. Korkunçtu. Açıkça herkes hayatta kalamadı.Yaralıların çoğunun uzuvları, hem füzelerin hem de mühimmatın patlaması nedeniyle koptu" diye konuştu.

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