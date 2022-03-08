Kiev'deki aç sokak hayvanlarını besleyen üç arkadaş Rus askerlerinin ateş açması sonucunda öldü

"İHTİYACI OLANLARIN HER ZAMAN YANINDAYDI"

Kuzmenko, Kiev'deki bir barda, işgalin ardından Ukrayna ordusuna ve hastanelere yiyecek sağlamaya yardımcı olan bir nargile satıcısıydı. Corona virüs pandemisi sırasında gönüllü olarak şoförlük yapan Kuzmenko, Kiev ve çevresindeki insanlara temel ihtiyaçları karşılamak için geri dönmüştü.

İşvereni ve arkadaşı Kateryna Zhvalyuk, "Ona ihtiyacı olanlar için her zaman oradaydı" dedi.