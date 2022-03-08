Kiev'deki aç sokak hayvanlarını besleyen üç arkadaş Rus askerlerinin ateş açması sonucunda öldü

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 08.03.2022 - 15:31 | Son Güncelleme : 08.03.2022 - 16:10
Kiev Independent’in haberine göre, 25 yaşındaki Serhiy Ustymenko, 28 yaşındaki Maxym Kuzmenko ve 26 yaşındaki Anastasia Yalanka’nın içinde olduğu araca, 4 Mart'ta bir Rus tankı ateş açtı.
Sokak hayvanlarını beslemek için Kiev'de dolaşan 3 arkadaş olay anında hayatını kaybetti.
Bununla birlikte, Maxym Kuzmenko'nun bir arkadaşı olan Dmytro Zubkov, Kiev Independent'e Rusların sivillere ateş açtıklarından habersiz olmalarına imkan olmadığını belirterek, "Otomobilin sivillere ait olduğu bariz bir şekilde belliydi. Maxym ponponlu bir şapka takıyordu. Hiç de askere benzemiyorlardı” diye konuştu.
Öte yandan, üç arkadaşın cesetlerinin üç gün boyunca Valeriy Ustymenko tarafından bodrumda saklandığı açıklandı. Bucha’daki yoğun topçu ateşi nedeniyle defin işlemlerinin yapılamadığı aktarıldı.
Bucha belediye başkanı Anatol Fedoruk da yoğun Rus bombardımanı nedeniyle sakinlerin ölüleri toplayamadıklarını söyledi.
4 Mart'ta öldürülen üç arkadaş, bir barınağa köpek maması teslim etmişti ve Ustymenko'nun ebeveynlerinin savaştan sığındığı eve yaklaşıyorlardı.
Kiev'de bir araba tamirhanesinin ortağı olan Ustymenko, aracı kullanıyordu ve arkadaşları tarafından 'kibar ve güvenilir' bir insan olarak biliniyordu. Ivan Soloviy, Kiev Independent'e Ustymenko'nun 'kimseye kötülüğü dokunmayan' dürüst bir insan olduğunu söyledi.
Kuzmenko, Kiev'deki bir barda, işgalin ardından Ukrayna ordusuna ve hastanelere yiyecek sağlamaya yardımcı olan bir nargile satıcısıydı. Corona virüs pandemisi sırasında gönüllü olarak şoförlük yapan Kuzmenko, Kiev ve çevresindeki insanlara temel ihtiyaçları karşılamak için geri dönmüştü.
İşvereni ve arkadaşı Kateryna Zhvalyuk, "Ona ihtiyacı olanlar için her zaman oradaydı" dedi.
Son olarak Yalanska ise yeni işine daha üç hafta önce başlamış yetenekli bir BT çalışanı olarak tanımlandı. Patronu Jeremy Achin, kendisinin 'hırslı' ve başarılı bir insan olduğunu söyledi. Yalanska, arkadaşları ve ailesi tarafından yoğun bombardıman alanlarından kaçınması konusunda uyarılmıştı, ancak eşi Eugen Yalanskiy, onun 'Son nefesine kadar her zaman ihtiyacı olanlara yardım ettiğini' söyledi.