Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor

İrpin’de zor günler geçirdiklerini dile getiren Kaşirskiy​​​​​​​, "Evimizin olduğu bölgede herhangi bir askeri bölge yok ama bombalar düşüyor. Bu gece uyumadık. Şiddetli patlamalar vardı, koridorda durduk, durum çok berbattı." diye konuştu.