Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınında yer alan ve ulaşım altyapısının tamamen tahrip edildiği İrpin kentinde Rusya'nın hava saldırıları yoğunlaştı. Bölgeden gelen fotoğraflarda kentlerde yaşayan insanlar kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışırken görülüyor. Bununla birlikte, Rus güçleri Kiev'in merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 06.03.2022 - 14:19

Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor - 1

güçleri, başkent Kiev yakınlarındaki İrpin’de, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların altında bölgede yaşayan sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor - 2

Kiev yakınında stratejik öneme sahip İrpin’de, Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor - 3

Çatışmalar nedeniyle bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor.

Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor - 4

Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor.

Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor - 5

Çok sayıda çocuk ve yaşlının da bulunduğu siviller, patlama bölgesinden kaçmak için evlerini terk ederek yanlarına aldıkları birkaç eşya ile Kiev’e geçmeye çabalıyor.

Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor - 6

YOĞUN ÇABA SARF EDİLİYOR

Ukrayna güçleri, İrpinlileri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor - 7

Buradan tahliye edilenler yakındaki bölgeden Kiev’e taşınıyor.

Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor - 8

Çatışmalardan kaçarak Kiev yakınlarına gelen İvan Kaşirskiy, İrpin’de durumun oldukça kötü olduğunu belirtti.

Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor - 9

Kaşirskiy​​​​​​​, Ukrayna güçlerinin yardımıyla tahliye edildiğini belirterek, "Ne elektriğimiz var ne suyumuz. Telefon haftaları çalışmıyor. Eşyalarımızı alarak köprüden geçtik." dedi.

Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor - 10

İrpin’de zor günler geçirdiklerini dile getiren Kaşirskiy​​​​​​​, "Evimizin olduğu bölgede herhangi bir askeri bölge yok ama bombalar düşüyor. Bu gece uyumadık. Şiddetli patlamalar vardı, koridorda durduk, durum çok berbattı." diye konuştu.

Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor - 11

Kaşirskiy​​​​​​​, annesi ve bazı akrabalarının Polonya’ya geçtiğini, kendisinin de​​​​​ birkaç gün Kiev’de kalıp duruma göre ne yapacağına karar vereceğini kaydetti.

Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor - 12
Kiev'in yanı başındaki İrpin'de bombardımanlar arttı: Halk kucaklarında çocuklarıyla bombalardan kaçmaya çalışıyor - 13

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