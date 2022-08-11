Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama: Planlı saldırı sonucu en az 8 savaş uçağı yok edildi

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım'da yer alan Saky askeri hava üssünde geçen salı art arda patlamalar meydana geldi ve bir kişi öldü. Rusya patlamanın kaza nedeniyle meydana geldiğini belirtirken, Ukrayna sorumluluk almayı reddetti. Yeni uydu görüntüleri üsse hedefli bir saldırının gerçekleşmiş olabileceğini ortaya koydu.

Haberler - ntv.com.tr 11.08.2022 - 10:59 | Son Güncelleme : 11.08.2022 - 12:04

Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama: Planlı saldırı sonucu en az 8 savaş uçağı yok edildi - 1

ABD merkezli Planet Labs'tan alınan görüntülerde, patlamanın ardından ortaya çıkan  yangınların neden olduğu geniş yanmış toprak alanlarını gösterdi. 

Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama: Planlı saldırı sonucu en az 8 savaş uçağı yok edildi - 2

Üssün ana pistlerinin sağlam olduğu göründü. Ancak, fotoğraflarda yer alan kraterler  en az sekiz uçağın yok edilmek üzere hedeflendiğini ortaya koydu. Hasar gören çoğu uçağın harekete geçmeye hazır bir şekilde pistte beklediği anlaşılıyor. 

Fotoğraf: 9 Ağustos'taki patlamalardan önce Saky askeri hava üssü

Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama: Planlı saldırı sonucu en az 8 savaş uçağı yok edildi - 3

üzerindeki yüzlerce uydu akışını izleyen Planet Labs'ın paylaştığı görüntüler, üssün hasar görmüş olabileceğine dair ilk bağımsız teyit oldu. Şimdiye kadar, patlamaların etkisinin boyutuyla ilgili detaylar azdı. Ancak üssün nasıl hasar gördüğü hala net değil.

Fotoğraf: 9 Ağustos'taki patlamanın ardından Saky askeri hava üssü

Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama: Planlı saldırı sonucu en az 8 savaş uçağı yok edildi - 4

RUSYA: ASKERLERİMİZİN DİKKATSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANDI

, yangın güvenliği kurallarına uyulmaması nedeniyle patlamaların bir cephanelikten patlayan bi mühimmattan kaynaklandığında ısrar ederken, Ukrayna sorumluluğu üstlenmedi.  

Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama: Planlı saldırı sonucu en az 8 savaş uçağı yok edildi - 5

Ukrayna Savunma Oleksiy Reznikov, "Bu hava üssündeki Rus askerlerinin çok basit kuralları uygulamadığını düşünüyorum. Patlayıcı maddelerin olduğu yerlerde sigara içmesinler. Bu kadar basit” dedi. 

Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama: Planlı saldırı sonucu en az 8 savaş uçağı yok edildi - 6

İNGİLİZ SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, iki ayrı patlamanın meydana gelmesinin bir kazadan ziyade bir saldırıya işaret ettiğini öne sürdü. Wallace, Ayrıca Ukrayna'nın Kırım'ı hedef alma hakkını da savundu.

BBC'ye konuşan Wallace,  "Ukrayna'nın yalnızca topraklarını yeniden kazanmak için değil, aynı zamanda işgalciyi geri püskürtmek için gerekirse ölümcül güç kullanması kesinlikle meşru" değerlendirmesinde bulundu.

Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama: Planlı saldırı sonucu en az 8 savaş uçağı yok edildi - 7

RUSYA'NIN KIRIM'I İLHAKI

Rusya, Ukrayna ve Batılı ülkelerin  yasa dışı olarak kabul ettiği bir referandumda Rusya'ya katılmak için oy kullanan ve Rusça konuşan çoğunluğa sahip olan Kırım'ı Mart 2014'te ilhak etmişti.

Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama: Planlı saldırı sonucu en az 8 savaş uçağı yok edildi - 8

Oylama, kimliği belirsiz Rus birliklerinin yarımadanın çevresindeki birkaç stratejik noktanın kontrolünü ele geçirmesinin ardından aceleyle yapılmıştı. O yılın başlarında, aylarca süren Avrupa yanlısı protestolar, Ukrayna'nın Rus destekli cumhurbaşkanının devrilmesiyle sonuçlanmıştı.

Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama: Planlı saldırı sonucu en az 8 savaş uçağı yok edildi - 9

Bu yıl 24 Şubat'ta Moskova, Kırım'ı Rus birliklerini Ukrayna'nın daha derinlerine taşımak için bir sıçrama tahtası olarak kullanarak Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgal başlattı.

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