Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama: Planlı saldırı sonucu en az 8 savaş uçağı yok edildi

İNGİLİZ SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, iki ayrı patlamanın meydana gelmesinin bir kazadan ziyade bir saldırıya işaret ettiğini öne sürdü. Wallace, Ayrıca Ukrayna'nın Kırım'ı hedef alma hakkını da savundu.

BBC'ye konuşan Wallace, "Ukrayna'nın yalnızca topraklarını yeniden kazanmak için değil, aynı zamanda işgalciyi geri püskürtmek için gerekirse ölümcül güç kullanması kesinlikle meşru" değerlendirmesinde bulundu.