Mariupol Kasabı Mikhail Mizintsev kimdir? Hamile kadınların ve bebeklerin öldüğü saldırıdan sorumlu tutuluyor

HAMİLE KADINLAR VE ÇOCUKLAR ÖLDÜ

Ukrayna’nın güneyindeki liman kenti Mariupol’de düzenlenen her iki saldırıda uluslararası toplum tarafından kınandı. İlkinde, bir doğum hastanesi havaya uçtu, acı içinde sedyeyle götürülürken görülenler de dahil olmak üzere çocuklar ve hamile kadınlar öldü. İkincisinde ise Rusya’nın hava saldırıları, çoğu çocuk ve yaşlı 1000'den fazla sivilin barınak olarak kullandığı tiyatro binasını yok etti.