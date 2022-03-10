Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 15:15 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 15:30
Rus güçleri yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı şehirdeki çocuk ve doğum hastanesini yerle bir ettiğinde durum daha da vahimleşti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, çocuk hastanesine yapılan bombalı saldırıyı “Ukraynalılara yönelik soykırımın gerçekleştiğinin nihai kanıtı” olarak nitelendirmişti.
ABD'li uydu teknolojisi şirketi Maxar tarafından Haziran 2021 ve 9 Mart 2022 tarihleri arasında çekilen uydu görüntüleri, iki hafta süren ve yüzlerce Ukraynalı sivili de öldüren yıkımı gösterdi.