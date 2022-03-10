Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'da Rus kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yıkımın boyutu uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Fotoğraflar, kuşatma altındaki şehre şimdiye kadar verilen hasarı gösteriyor.

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 15:15 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 15:30

Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi - 1

'nın saldırılarından önce Mariupol, güney 'daki hareketli bir liman kentiydi. Ancak savaş başladığından beri, Rus hava saldırıları ve topçu ateşi tarafından kuşatıldı. Sivillerin kaçmaya çalışırken bombalandığı bildirildi.

Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi - 2

ZELENSKİ: BU BİR SOYKIRIM

Rus güçleri  yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı şehirdeki çocuk ve doğum hastanesini yerle bir ettiğinde durum daha da vahimleşti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, çocuk hastanesine yapılan  bombalı saldırıyı “Ukraynalılara yönelik soykırımın gerçekleştiğinin nihai kanıtı” olarak nitelendirmişti.

Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi - 3

ABD'li uydu teknolojisi şirketi Maxar tarafından Haziran 2021 ve 9 Mart 2022 tarihleri ​​arasında çekilen uydu görüntüleri, iki hafta süren ve yüzlerce  Ukraynalı sivili de öldüren yıkımı gösterdi.

Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi - 4

Salsırılardan önce Mariupol'daki binalar ve konutlar

Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi - 5

Saldırıların ardından yıkılan binalar ve konutlar

Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi - 6

Saldırılardan önce Mariupol'deki AVM'ler ve dükkanlar

Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi - 7

Saldırılardan sonra Mariupol'deki AVM'ler ve dükkanlar

Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi - 8

Saldırılardan önce Portcity AVM ve diğer mağazalar

Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi - 9

Saldırılardan sonra Portcity AVM ve diğer mağazalar

Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi - 10

Saldırılardan önce Mariupol'ün doğusundaki evler

Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi - 11

Saldırılardan sonra Mariupol'ün doğusundaki evler

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER