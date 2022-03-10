Mariupol kentindeki yıkım uydudan görüntülendi

Rusya'nın saldırılarından önce Mariupol, güney Ukrayna'daki hareketli bir liman kentiydi. Ancak savaş başladığından beri, Rus hava saldırıları ve topçu ateşi tarafından kuşatıldı. Sivillerin kaçmaya çalışırken bombalandığı bildirildi.