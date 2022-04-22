Mariupol’deki toplu mezarlığın uydu görüntüleri yayımlandı

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 11:03
Geçtiğimiz gün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından alındığı açıklanan Mariupol ile ilgili yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı.
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, Mariupol’de 200 civarında mezarın yer aldığı bir toplu mezarlığın tespit edildiğini açıklayarak uydu görüntülerini yayımladı.
Maxar, çekilen uydu görüntülerindeki mezarların Mart ayının sonuna doğru arttığının görüldüğünü söyledi.
Daha önce Ukraynalı yetkililer Rusya'yı Mariupol'de öldürülen sivilleri bu mezarlıklara gömmekle suçlamış, Kremlin yönetimi ise iddialara yanıt vermemişti.
Geçtiğimiz gün Rusya, Mariupol'ün tamamen kontrol altına alındığını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mariupol’de Azovstal fabrikasına baskın yapılmamasını, burada silah bırakan Ukraynalı güçlere iyi muamele yapılmasını istemişti.