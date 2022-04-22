Mariupol’deki toplu mezarlığın uydu görüntüleri yayımlandı

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, geçtiğimiz gün Rusya’nın kontrolüne geçtiği açıklanan Mariupol’de 200 civarında mezarın yer aldığı bir toplu mezarlığın tespit edildiğini açıklayarak uydu görüntülerini paylaştı.

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 11:03

Mariupol’deki toplu mezarlığın uydu görüntüleri yayımlandı - 1

Geçtiğimiz gün Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından alındığı açıklanan Mariupol ile ilgili yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı.

Mariupol’deki toplu mezarlığın uydu görüntüleri yayımlandı - 2

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, Mariupol’de 200 civarında mezarın yer aldığı bir toplu mezarlığın tespit edildiğini açıklayarak uydu görüntülerini yayımladı.

Mariupol’deki toplu mezarlığın uydu görüntüleri yayımlandı - 3

Maxar, çekilen uydu görüntülerindeki mezarların Mart ayının sonuna doğru arttığının görüldüğünü söyledi.

Mariupol’deki toplu mezarlığın uydu görüntüleri yayımlandı - 4

Daha önce Ukraynalı yetkililer Rusya'yı Mariupol'de öldürülen sivilleri bu mezarlıklara gömmekle suçlamış, Kremlin yönetimi ise iddialara yanıt vermemişti.

Mariupol’deki toplu mezarlığın uydu görüntüleri yayımlandı - 5

Geçtiğimiz gün Rusya, Mariupol'ün tamamen kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mariupol’de Azovstal fabrikasına baskın yapılmamasını, burada silah bırakan Ukraynalı güçlere iyi muamele yapılmasını istemişti.

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER