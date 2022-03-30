Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 09:44
ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşılan yeni uydu görüntüleri, kuşatma altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentindeki yıkımı gösterdi. Fotoğraflarda, kent merkezindeki neredeyse tüm yerleşim yerlerinin Rus güçleri tarafından bombalandığı görüldü.
Mariupol içinde ve dışında iletişim olmadığı için, görüntüler son birkaç gün içinde Rusya merkezli uydulardan gelmeyen ilk görsel güncelleme özelliğine sahip.
Bununla birlikte fotoğraflar, Mariupol ve çevresinde onlarca patlama meydana geldiğini de doğruladı.
Fotoğraflardan birinde Rus güçleri tarafından bombalanan tiyatro binasının doğusundaki alanın harabaye döndüğü görüldü. Ukraynalı yetkililer daha önce söz konusu tiyatro binasının sığınak olarak kullanıldığını ve saldırının ardından yaklaşık 300 kişinin öldüğünü açıklamıştı.
Diğer bir fotoğrafta ise neredeyse her binanın çatılarının eksik ya da önemli ölçüde hasar gördüğü ortaya konuldu.
Doğu Mariupol'da, başka bir yerleşim bölgesi de benzer tahribat gözlemlendi. İki ayrı apartman kompleksini çevreleyen her ev yıkıldı.
Güneydoğu Mariupol'da, Azovstal demir-çelik fabrikasının yakınındaki bir başka apartman kompleksi yıkıldı. CNN daha önce Rus birliklerinin ve Çeçen savaşçıların bu apartman kompleksinin yakınında aktif olduğunu doğrulamıştı.
Uydu görüntüleri ayrıca Rusya’nın saldırılarından kurtulanları da gösterdi. Batı Mariupol'daki Metro süpermarketinin dışında, yüzlerce kişinin binaya girmek için sıraya girdiği görüldü.
Şehrin hemen kuzeydoğusunda, evlerin hemen yanına park edilmiş araçlar da dahil olmak üzere Rus askeri mevzileri görüldü. Bu araçların hemen kuzeydoğusunda çekilen topçu mevzileri açığa çıkarıldı.
Öte yandan Mariupol belediye başkanı, savaştan önce 400 bin kişinin yaşadığı şehirde 160 bin kadar insanın kaldığını söyledi.