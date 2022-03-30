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Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 35. gününde devam ederken, liman kenti Mariupol en ağır hasarı aldı. Son paylaşılan uydu görüntüleri, saldırıların ardından nüfüsu 440 binden 160 bine düşen şehirdeki neredeyse tüm yerleşim yerlerinin harabeye döndüğünü gösterdi. Fotoğraflarda, 300 sivilin öldüğü tiyatro binasının yanı sıra Rus topçu mevzilerinin konumları da yer aldı.

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 09:44

Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü - 1

ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşılan yeni uydu görüntüleri, kuşatma altındaki ’nın Mariupol kentindeki yıkımı gösterdi. Fotoğraflarda, kent merkezindeki neredeyse tüm yerleşim yerlerinin Rus güçleri tarafından bombalandığı görüldü. 

Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü - 2

Mariupol içinde ve dışında iletişim olmadığı için, görüntüler son birkaç gün içinde merkezli uydulardan gelmeyen ilk görsel güncelleme özelliğine sahip.

Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü - 3

ONLARCA PATLAMA YAŞANDI

Bununla birlikte fotoğraflar, Mariupol ve çevresinde onlarca patlama meydana geldiğini de doğruladı.

Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü - 4

300 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Fotoğraflardan birinde Rus güçleri tarafından bombalanan tiyatro binasının doğusundaki alanın harabaye döndüğü görüldü. Ukraynalı yetkililer daha önce söz konusu tiyatro binasının sığınak olarak kullanıldığını ve saldırının ardından yaklaşık 300 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü - 5

Diğer bir fotoğrafta ise neredeyse her binanın çatılarının eksik ya da önemli ölçüde hasar gördüğü ortaya konuldu. 

Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü - 6

Doğu Mariupol'da, başka bir yerleşim bölgesi de benzer tahribat gözlemlendi. İki ayrı apartman kompleksini çevreleyen her ev yıkıldı.

Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü - 7

Güneydoğu Mariupol'da, Azovstal demir-çelik fabrikasının yakınındaki bir başka apartman kompleksi yıkıldı. CNN daha önce Rus birliklerinin ve Çeçen savaşçıların bu apartman kompleksinin yakınında aktif olduğunu doğrulamıştı.

Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü - 8

Uydu görüntüleri ayrıca Rusya’nın saldırılarından kurtulanları da gösterdi. Batı Mariupol'daki Metro süpermarketinin dışında, yüzlerce kişinin binaya girmek için sıraya girdiği görüldü. 

Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü - 9

Şehrin hemen kuzeydoğusunda, evlerin hemen yanına park edilmiş araçlar da dahil olmak üzere Rus askeri mevzileri görüldü. Bu araçların hemen kuzeydoğusunda çekilen topçu mevzileri açığa çıkarıldı.

Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü - 10

Öte yandan Mariupol belediye başkanı, savaştan önce 400 bin kişinin yaşadığı şehirde 160 bin kadar insanın kaldığını söyledi.

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