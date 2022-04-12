Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak?

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'u savunan son Ukraynalı askerler "mühimmatlarının tükendiğini" ve çok yakında şehri çevreleyen Rus güçleri tarafından öldürüleceklerini veya esir alınacaklarını açıkladı. Ukrayna'nın güneyindeki Mariupo,l Rusya'nın ilhak ettiği Kırım’ın hemen üstünde yer alıyor. Mariupol'ün düşmesi, Rus güçlerinin Doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki yoldaşlarıyla bağlantı kurmasına olanak tanıyacak. Ayrıca, Rusya Kırım’dan kuzeydoğuya bir kara köprüsü kurmuş olacak.

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 09:48

Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 1

Silahlı Kuvvetleri'nin Mariupol'ü savunan tek gücü olan Facebook'ta yazan 36. tugay, bir ayı aşkın bir süredir devam eden savunmanın trajik bir sonuca vardığını aktardı:

Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 2

“Uçaklardan üzerimize bombalar yağdı, top ve tanklar tarafından vurulduk. Mümkün olan her şeyi yaptık. Ancak herhangi bir kaynağın tükenme potansiyeli vardır.”

Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 3

Bununla birlikte Rus birlikleri, Mart ayının başından beri Azak Denizi'ndeki şehri kuşatıyor. Ukrayna kuvvetleri tarafından kontrol edilen bölge, kademeli olarak birkaç merkezi bölgeye daraldı. Hayatta kalan deniz piyadeleri  şimdi limanın yanındaki Azovstal demir ve çelik fabrikasında saklanıyorlar.

Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 4

TUGAYIN YARISI YARALANDI

Askerler, “Düşman bizi yavaş yavaş geri itti. Etrafımızı ateşle sardılar ve şimdi bizi yok etmeye çalışıyorlar. Tugayın neredeyse yarısı yaralandı. Uzuvları sağlam olanlar hala savaşmaya devam ediyorlar” açıklamasını yaptı.

Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 5

ZELENSKİ: ON BİNLERCE ÖLÜ VAR

Diğer taraftan, askerlerin umutsuzluğunu gösteren haber, Ukrayna Devlet Başkanıı Vladimir Zelenski’nin 'nın Mariupol'u “yok ettiğini” açıklamasının ardından geldi. Zelenski, "On binlerce ölü var. Buna rağmen Ruslar saldırılarını durdurmuyor” dedi.

Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 6

Zelenski, ayrıca başkentin  banliyölerinde Rus işgali altındaki bölgelerde yaşayan sivillerin çektiği acının ölçeği göz önüne alındığında, Ukrayna'nın Kiev'deki savaşı kazandığını ilan etmesi için çok erken olduğunu sözlerine ekledi:



Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 7

“Buça, Irpin, Hostomel’de halk katliama uğradı. Bu savaşı biz mi kazandık? Emin değilim. Dayandık, bizim olanı bırakmadık. Ama kazanıp kazanmadığımızı söyleyemem” dedi.

Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 8

ÖLÜ SAYISI NET OLARAK BİLİNMİYOR

Öte yandan, Mariupol'da öldürülen sakinlerin kesin sayısı bilmiyor. Ukrayna'nın kontrolündeki şehir konseyi, Rusların çoğu paramparça sokaklarda yatan cesetleri  topladığını ve mobil bir krematoryumda yaktığını söyledi.

Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 9

Kiev'i ele geçirmeyi başaramayan Rusya, askeri çabalarını doğu Donbas bölgesine odakladı. Mariupol düştüğünde, Rus taktik taburlarının kuzeye ilerlemesi ve İyzum şehrinden ve Harkov bölgesinden güneye hareket eden diğer askeri kollarla bağlantı kurmaya çalışması bekleniyor.

Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 10

Batılı yetkililer, Rusya'nın önümüzdeki haftalarda Kiev'den ve başka yerlerden kuvvetlerini değiştirirken Donbas'taki kuvvetlerini "iki katına, hatta belki üçe katlamaya" çalışmasını beklediklerini açıkladı.

Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 11

MARİUPOL DÜŞERSE NE OLACAK?

Coğrafi olarak, Mariupol şehri haritada sadece küçük bir alanı kaplıyor, ancak Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın hemen üstünde yer alıyor. Rus güçleri Doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki yoldaşları ve Ukraynalı-ayrılıkçı müttefikleriyle bağlantı kurmaya çalışmak için Kırım’dan kuzeydoğuya yani Mariupol’e doğru ilerlemek zorundalar.

Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 12

Bununla birlikte, Mariupol ele geçirilirse, Rusya Ukrayna'nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80'inden fazlasının tam kontrolüne sahip olacak.

Böylece Ukrayna’nın deniz ticaretini keserek, onu dünyadan daha da izole edebilecek. Öte yandan, Rus kuvatteleri Mariupol'u toplar, roketler ve füzelerle arka arkaya vurdu. Şehrin yüzde 90'ından fazlasına zarar verdi veya yok etti. Ayrıca elektriğe, ısıtmaya, temiz suya, gıdaya ve tıbbi malzemelere erişimi kestiler.

Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 13

Mariupol’ün düşmesi durumunda Rus birliklerinin yeniden konuşlandırabileceği yerler ise şu şekilde;

- Kuzeydoğuda: Donbas bölgesinde Kremlin yanlısı ayrılıkçılarla savaşan Ukrayna'nın düzenli silahlı kuvvetlerini kuşatma ve yok etme savaşına katılmak için Rus güçleri burada konuşlanabilir.


- Batıda:  Rus güçleri Mariupol'ün ardından, Ukrayna'nın Karadeniz'e kalan son ana çıkışı olacak olan Odesa'ya doğru ilerlemek isteyecektir. 

Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 14
Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 15
Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak? - 16

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