Mariupol’ü savunan son askerlerin mühimmatları tükendi: Liman kenti düşerse ne olacak?

Bununla birlikte, Mariupol ele geçirilirse, Rusya Ukrayna'nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80'inden fazlasının tam kontrolüne sahip olacak.

Böylece Ukrayna’nın deniz ticaretini keserek, onu dünyadan daha da izole edebilecek. Öte yandan, Rus kuvatteleri Mariupol'u toplar, roketler ve füzelerle arka arkaya vurdu. Şehrin yüzde 90'ından fazlasına zarar verdi veya yok etti. Ayrıca elektriğe, ısıtmaya, temiz suya, gıdaya ve tıbbi malzemelere erişimi kestiler.