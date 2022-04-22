Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı, 58. günüde devam ederken savaşta en yoğun çatışmaların devam ettiği kentlerden biri Mariupol oldu. Mariupol'un Rus kontrolü altında olmayan son kısmı Azovstal çelik fabrikasında bulunan neo-Nazi Azov Taburu askerlerinden Svyatoslav Palamar bölgedeki son durum ile ilgili bilgi verdi. Palamar, sivillerin çöken binalar altında mahsur kaldığını, birçoğunun ilaç ve erzak yetersizliğinden öldüğünü söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 12:36

Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor - 1

Mariupol'daki son Ukraynalı askerlerden biri BBC'ye, saklandıkları kuşatma altındaki çelik fabrikalarının yer üstünde büyük ölçüde tahrip olduğunu ve sivillerin çöken binaların altında mahsur kaldığını söyledi.

Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor - 2

"RUS SALDIRILARINI PÜSKÜRTÜYORUZ"

Bununla birlikte, Mariupol'un Rus kontrolü altında olmayan son kısmı Azovstal fabrikasında bulunan tartışmalı Azov Taburu askerlerinden Svyatoslav Palamar, Rus saldırı dalgalarını püskürttüğünü aktardı:

Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor - 3

"Her zaman söylüyorum ki biz burada olduğumuz sürece Mariupol, Ukrayna'nın kontrolü altında kalacaktır.”

Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor - 4

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüneller ve atölyelerden oluşan bir labirent olan çelik fabrikasına yönelik planlı bir Rus saldırısını iptal etti ve bunun yerine birliklerine burayı kapatmalarını emretti.

Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor - 5

Mariupol'un çoğu, haftalarca süren yoğun Rus bombardımanı ve yoğun sokak çatışmalarında yok edildi. Azak Denizi limanını almak, Rusya'nın en önemli savaş hedeflerinden birini oluşturuyor. 

Rus ordusu, uzun zaman ele geçirmeye çalıştığı Mariupol için Ukraynalı silahlı güçlere silahlarını bırakıp teslim olmaları için süre koyduysa da genel olarak buna savaşarak cevap verildi.

Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor - 6

Yüzbaşı Palamar, Rusların çelik tesisine savaş gemilerinden ateş ettiğini ve üzerine "sığınak patlatan" bombalar attığını öne sürdü. BBC, Palamar’ın ifadelerini doğrulayamadı. Ancak, bu hafta başlarında, yine çelik fabrikasında çalışan Ukraynalı bir deniz komutanının, savaşçıların sayıca az olduğunu ve erzaklarının tükendiğini söyleyen ifadesiyle örtüştü.

Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor - 7

"SİVİLLER ÇÖKEN BİNALARIN ALTINDA MAHSUR KALDI"

Yüzbaşı Palamar, "Azovstal bölgesindeki tüm binalar fiilen yıkılmış durumda. Ağır bombalar atıyorlar, büyük yıkıma neden olan sığınak patlatan bombalar. Sığınakların içinde yaralandık ve öldük. Bazı siviller çöken binaların altında mahsur kaldı" dedi.

Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor - 8

Diğer taraftan, Azov Taburu,, aslen aşırı sağcı bir neo-Nazi grubuydu ve daha sonra Ukrayna Ulusal Muhafızları’na katıldı. Bir deniz tugayı, sınır muhafızları ve polis memurları ile birlikte Azov Taburu, şehirde kalan son Ukraynalı savunucuları oluşturuyor. 

Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor - 9

Mariupol'da kaç Ukraynalı askerin kaldığı sorulduğunda, Palamar,  "Saldırıları püskürtmeye yetecek kadar asker var. Siviller, savaşçılardan farklı yerlerde bulunuyor. Her biri 80-100 kişinin bulunduğu bodrumlardaydılar, ancak bazı binalar tahrip olduğundan ve bombardıman nedeniyle savaşçılar onlara ulaşamadığından toplamda kaç sivil olduğu belli değil. 

Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor - 10

Bazı sığınakların girişleri, yalnızca ağır makinelerin hareket ettirebileceği beton levhalarla kapatıldı. Ulaşabildiğimiz yerlerde kalan sivillerle iletişim halindeyiz. Orada üç aylıl bebekler de dahil olmak üzere çok küçük çocukların olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor - 11

Öte yandan, Palamar sivillere çelik fabrikalarından güvenli geçiş izni verilmesi çağrısında bulundu ve üçüncü bir ülke veya uluslararası bir organın güvenlikleri için garantörlük yapması çağrısında bulunarak, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor - 12

"Bu insanlar zaten  çok şey atlattı. Ruslara güvenmiyorlar ve korkuyorlar. Rus askerleri tarafından işkence gördüler, yakınları öldürüldü. Sığınaktaki yaşlı siviller ilaca ihtiyaç duyuyor.

Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor - 13

GÖMÜLMEMİŞ CESETLER SIĞINAKLARDA

Ayrıca, ampütasyon gibi büyük ameliyatlar da dahil olmak üzere, ihtiyaç duydukları bakımı alamayan yaklaşık 500 ağır yaralı savaşçı var. Ukrayna'nın kontrolündeki topraklarda onurlu bir şekilde gömmemiz gereken savaşçılarımızın gömülmemiş cesetlerini de sığınaklarda tutuyoruz.”

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