Mariupol'ün son kalesini savunan asker: Siviller yer altı sığınaklarında erzak ve ilaç yetersizliğinden ölüyor

Mariupol'da kaç Ukraynalı askerin kaldığı sorulduğunda, Palamar, "Saldırıları püskürtmeye yetecek kadar asker var. Siviller, savaşçılardan farklı yerlerde bulunuyor. Her biri 80-100 kişinin bulunduğu bodrumlardaydılar, ancak bazı binalar tahrip olduğundan ve bombardıman nedeniyle savaşçılar onlara ulaşamadığından toplamda kaç sivil olduğu belli değil.