Mazot satılmayan lüks yat Norveç'te mahsur kaldı: Rusya'ya kadar kürek çeksinler

"YAT PERSONELİ RUS DEĞİL"

Yatın kaptanı Robert Lankester, Strzhalkovsky'nin Avrupa ya da İngiltere'nin yaptırım listesine alınmadığına ve yat personelinin de Rus olmadığına işaret ederek, "Bize karşı ayrımcılığı aşırı derecede insafsızca buluyoruz" dedi.