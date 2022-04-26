Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti

Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Odessa'yı terk etmek isteyen Ukraynalılar, tren istasyonlarına akın etti. Odessa-Przemysl treniyle ülkenin batısına ve Polonya'ya gidecek olan Ukraynalıları uğurlamaya yakınları geldi. Tren istasyonundaki uğurlama sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 26.04.2022 - 10:11

Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti - 1

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta iki ay geride kalırken, Ukraynalıların ülkelerinden ayrılmak için tren istasyonlarına gösterdiği talep her geçen gün artıyor.

Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti - 2

Odessa kentindeki Ukraynalılar, tren istasyonuna akın ederken, Odessa-Przemysl treniyle ülkenin batısına ve Polonya'ya gitmeyi planlayan Ukraynalıları uğurlamaya yakınları geldi.

Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti - 3

Ülkedeki zor günlerden uzaklaşmaya çalışan Ukraynalıları uğurlamaya gelen yakınları ise duygusal anlar yaşadı.

Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti - 4

TREN İSTASYONUNDAN KARELER..

Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti - 5
Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti - 6
Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti - 7
Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti - 8
Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti - 9
Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti - 10

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