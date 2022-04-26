Odessa'dan ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 26.04.2022 - 10:11
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta iki ay geride kalırken, Ukraynalıların ülkelerinden ayrılmak için tren istasyonlarına gösterdiği talep her geçen gün artıyor.
Odessa kentindeki Ukraynalılar, tren istasyonuna akın ederken, Odessa-Przemysl treniyle ülkenin batısına ve Polonya'ya gitmeyi planlayan Ukraynalıları uğurlamaya yakınları geldi.
Ülkedeki zor günlerden uzaklaşmaya çalışan Ukraynalıları uğurlamaya gelen yakınları ise duygusal anlar yaşadı.