Ölen insanlarla birlikte bir ay boyunca bodrumda yaşadılar: Ukrayna'nın Yahidne köyünde yaşanan trajedi ortaya çıktı

Mykola, "Askerler bazen onları kalkan olarak kullanmak için insanları dışarı çıkardı. Günde iki kez dışarıda açık ateşte yemek pişirmelerine izin verildi. Köyün yeterli yiyecek stoğu ve su için bir kuyusu vardı.Rus askerlerinden biri bana, kendilerine sadece dört gün boyunca Ukrayna'da olacaklarının söylendiğini ve bunun da Kiev'i ele geçirmeye yeteceğini söyledi” dedi.