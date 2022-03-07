Otobüsler Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için hazır bekliyor

Haberler - Anadolu Ajansı 07.03.2022 - 07:35 | Son Güncelleme : 07.03.2022 - 08:32
Ukrayna'nın Mariupol şehrine insani yardım götürecek ve oradan sivilleri tahliye edecek olan yaklaşık 30 otobüs, Zaporijya bölgesinde bekletiliyor.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan İrina Vereşuk, Rusya’nın yine, çatışmaların sürdüğü Mariupol’da insanların tahliyesi için insani koridorun açılmasını engellediğini belirtti.
Vereşuk, yaptığı açıklamada, tarafların Mariupol'da tahliye koridorunu açma konusunda anlaştığını, ancak saldırılar nedeniyle tahliyenin yapılamadığını kaydetti.
Rusya’nın Mariupol'a gidecek insani yardım konvoyu ile oradan tahliyenin yapılması gereken yola yine ateş ettiğini belirten Vereşuk, "İnsani koridorlar açmaya çalışıyoruz. Dün yine Mariupol’dan tahliye yapılması gerekiyordu. Rusya’nın hareketi hayal kırıklığı yaratıyor, insani koridorun açılmasını yine engellediler" dedi.
Zaporijya'dan dün gelmesi gereken 8 kamyondan oluşan insani yardım konvoyunun Mariupol'a yiyecek ve ilaç getirmesi, 30 otobüsün ise, dönüşte kadın, çocuk ve yaşlıları tahliye etmesi gerektiğini belirten Vereşuk, ancak Rusya’nın bombardımanı nedeniyle insani koridorun açılamadığını ifade etti.
Ukraynalı yetkililer, dün, Rus tarafının ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerinden tahliyelerin yapılamadığını açıklamıştı.