Otobüsler Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için hazır bekliyor

Ukrayna'nın Mariupol şehrine insani yardım götürecek ve oradan sivilleri tahliye edecek olan yaklaşık 30 otobüs, Zaporijya bölgesinde bekletiliyor. Dünkü insani koridor girişimleri başarısız olurken taraflar birbirini suçladı. Son olarak Moskova bugün saat 10.00 itibariyle birçok kentte insani koridorlar için saldırıları geçici olarak durduracağını açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.03.2022 - 07:35 | Son Güncelleme : 07.03.2022 - 08:32

Otobüsler Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için hazır bekliyor - 1

'nın Mariupol şehrine insani yardım götürecek ve oradan sivilleri tahliye edecek olan yaklaşık 30 otobüs, Zaporijya bölgesinde bekletiliyor.

HABERE GİT: RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ 12. GÜNÜ

Otobüsler Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için hazır bekliyor - 2

"RUSYA, İNSANİ KORİDORUN AÇILMASINI ENGELLEDİ"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan İrina Vereşuk, Rusya’nın yine, çatışmaların sürdüğü Mariupol’da insanların tahliyesi için insani koridorun açılmasını engellediğini belirtti.

Otobüsler Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için hazır bekliyor - 3

Vereşuk, yaptığı açıklamada, tarafların Mariupol'da tahliye koridorunu açma konusunda anlaştığını, ancak saldırılar nedeniyle tahliyenin yapılamadığını kaydetti.

Otobüsler Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için hazır bekliyor - 4

Rusya’nın Mariupol'a gidecek insani yardım konvoyu ile oradan tahliyenin yapılması gereken yola yine ateş ettiğini belirten Vereşuk, "İnsani koridorlar açmaya çalışıyoruz. Dün yine Mariupol’dan tahliye yapılması gerekiyordu. Rusya’nın hareketi hayal kırıklığı yaratıyor, insani koridorun açılmasını yine engellediler" dedi.

Otobüsler Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için hazır bekliyor - 5

Zaporijya'dan dün gelmesi gereken 8 kamyondan oluşan insani yardım konvoyunun Mariupol'a yiyecek ve ilaç getirmesi, 30 otobüsün ise, dönüşte kadın, çocuk ve yaşlıları tahliye etmesi gerektiğini belirten Vereşuk, ancak Rusya’nın bombardımanı nedeniyle insani koridorun açılamadığını ifade etti.

Otobüsler Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için hazır bekliyor - 6

Ukraynalı yetkililer, dün, Rus tarafının ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerinden tahliyelerin yapılamadığını açıklamıştı.

Otobüsler Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için hazır bekliyor - 7
Otobüsler Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için hazır bekliyor - 8
Otobüsler Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için hazır bekliyor - 9
Otobüsler Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için hazır bekliyor - 10

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