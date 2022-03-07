Otobüsler Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için hazır bekliyor

Rusya’nın Mariupol'a gidecek insani yardım konvoyu ile oradan tahliyenin yapılması gereken yola yine ateş ettiğini belirten Vereşuk, "İnsani koridorlar açmaya çalışıyoruz. Dün yine Mariupol’dan tahliye yapılması gerekiyordu. Rusya’nın hareketi hayal kırıklığı yaratıyor, insani koridorun açılmasını yine engellediler" dedi.