Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı

Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırı nedeniyle başkent Kiev’e doğru ilerleyen 64 kilometrelik konvoy ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. ABD'li Maxar Technologies şirketi, zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve diğer lojistik araçlardan oluşan konvoyun dağıtıldığını ve farklı bir bölgede yeniden konuşlandırıldığını gösteren fotoğrafları yayımladı.

Haberler - ntv.com.tr 11.03.2022 - 10:45

Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 1

’nın Kiev’e doğru yaptığı kara harekatına ilişkin uydu fotoğraflarında dikkat çeken 64 kilometrelik konvoy ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 2

ABD'li Maxar Technologies şirketi tarafından yayımlanan yeni fotoğraflarda, zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve diğer lojistik araçlardan oluşan konvoyun dağıtıldığı ve daha sonra yeniden konuşlandırıldığı ortaya çıktı.

Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 3

Son olarak Kiev'in kuzeybatısındaki Antonov havalimanı yakınlarında olduğu tespit edilen dev konvoyun çevre kasabalara dağıtıldığı ve söz konusu bölgelerde yeniden konuşlandırıldığı belirtildi.

Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 4

Maxar Technologies tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Antonov havalimanının kuzeyindeki konvoy unsurlarının, yakınlardaki atış pozisyonlarında çekilen topçu obüsleriyle birlikte Lubyanka yakınlarında yeniden konumlandığı görülüyor.

Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 5

Daha önce Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntülerde 64 kilometrelik konvoyun yakıt ve gıda sorunu nedeniyle durduğu vurgulanmıştı.

Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 6

Yetkililer birliğin yeni bir taktik değerlendirmesi için de durmuş olabileceğini söylemiş, ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar Rus konvoyunun Kiev'in eteklerine yerleştiği belirtmişti.

Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 7

KONVOYDAN DİĞER KARELER..

Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 8
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 9
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 10
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 11
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 12
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 13
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 14
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 15
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 16
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 17
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 18
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 19
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 20
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 21
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 22
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 23
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 24
Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı - 25

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