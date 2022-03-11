Putin’in 64 kilometrelik yıkım timi büyük ölçüde dağıtıldı ve yeniden konuşlandırıldı

Haberler - ntv.com.tr 11.03.2022 - 10:45
Rusya’nın Kiev’e doğru yaptığı kara harekatına ilişkin uydu fotoğraflarında dikkat çeken 64 kilometrelik konvoy ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.
ABD'li Maxar Technologies şirketi tarafından yayımlanan yeni fotoğraflarda, zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve diğer lojistik araçlardan oluşan konvoyun dağıtıldığı ve daha sonra yeniden konuşlandırıldığı ortaya çıktı.
Son olarak Kiev'in kuzeybatısındaki Antonov havalimanı yakınlarında olduğu tespit edilen dev konvoyun çevre kasabalara dağıtıldığı ve söz konusu bölgelerde yeniden konuşlandırıldığı belirtildi.
Maxar Technologies tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Antonov havalimanının kuzeyindeki konvoy unsurlarının, yakınlardaki atış pozisyonlarında çekilen topçu obüsleriyle birlikte Lubyanka yakınlarında yeniden konumlandığı görülüyor.
Daha önce Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntülerde 64 kilometrelik konvoyun yakıt ve gıda sorunu nedeniyle durduğu vurgulanmıştı.
Yetkililer birliğin yeni bir taktik değerlendirmesi için de durmuş olabileceğini söylemiş, ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar Rus konvoyunun Kiev'in eteklerine yerleştiği belirtmişti.