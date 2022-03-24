Putin’in büyük planlarını engellemeyi başaran küçük kasaba

Yevheni Velichko, "Burası çok stratejik bir yer. Sadece kasabayı değil, arkasındaki tüm bölgeyi koruyoruz ve düşmanımızın sahip olduğu ağır silahlara sahip değiliz” diye konuştu.

Ukrayna'daki pek çok cephe hattında olduğu gibi, İngilizlerin tedarik ettiği tanksavar füzeleri, Voznesensk'teki durumu Rus ordusuna karşı çevirmede çok önemli olduğunu kanıtlarken, kasabayı 30'a kadar tank, zırhlı araç ve hatta bir helikopterle dolu hale getirdi.

"Buradaki düşmanımızı ancak bu silahlar sayesinde yenebildik ve destekleri için ortaklarımıza teşekkür ederiz” diyen Belediye Başkanı, “Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Düşmanın konvoyları gelmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Voznesensk'in stratejik önemi, Rus kuvvetlerinin daha da güneyde, Ukrayna'nın en büyük ikinci nehri olan Güney Buh üzerinde daha da büyük bir köprüyü ele geçirememesinden kısa süre sonra netlik kazandı.